ООН фіксує зростання втрат серед цивільного населення на Донбасі: за три місяці загинуло 12 осіб

Цитата:

"За звітний період з 1 лютого до 30 квітня 2021 року дванадцять цивільних осіб (вісім чоловіків, три хлопчики й одна дівчинка) загинули і 25 (18 чоловіків, п’ять жінок і два хлопчики) дістали поранень. Це на 270 відсотків більше в порівнянні з попередніми трьома місяцями, з 1 листопада 2020 року до 31 січня 2021 року, але на три відсотки менше в порівнянні з тими саме місяцями 2020 року", - йдеться у звіті.

Деталі

За даними місії ООН, зростання втрат серед цивільного населення в результаті артилерійських обстрілів і вогню зі стрілецької зброї та легких озброєнь корелювало із помірною ескалацією бойових дій у зоні конфлікту з середини березня до кінця квітня.

"Сімдесят вісім відсотків втрат серед цивільного населення за звітний період були спричинені вибухами мін і вибухонебезпечних залишків війни (ВЗВ) (здебільшого, ручних гранат): вісім загиблих і 21 поранений", - сказано у документі.

Окрім того, як зазначається, один чоловік загинув під час інциденту з надмірним застосуванням сили та один хлопчик загинув після вибуху невстановленого вибухонебезпечного предмету.

Доповнення

Згідно з березневою доповіддю ООН, від активних бойових дій на Донбасі гине менше людей, однак життя забирають міни.