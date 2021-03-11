Доповідь ООН: від активних бойових дій на Донбасі гине менше людей, однак життя забирають міни
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. З моменту запровадження режиму припинення вогню на Донбасі від активних бойових дій загинуло троє цивільних. Однак 8 людей загинули підірвавшись на мінах. Про це під час презентації доповіді щодо прав людини в Україні повідомила Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер, передає кореспондент УНН.
Деталі
Дана доповідь є вже 31-ю доповіддю Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини щодо ситуації з правами людини в Україні і охоплює період з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року.
“Після того, як 27 липня 2020 року набула чинності угода про застосування заходів з посилення режиму припинення вогню місія фіксує поліпшення безпекової ситуації порівняно з попереднім звітним періодом. Три цивільні особи були поранені внаслідок активних бойових дій і жодна людина не загинула. Проте стурбовані постійною великою кількістю жертв серед цивільного населення в тому числі дітей, які виникають через вибухи мін... за звітний період 8 людей загинули і ще 28 отримали поранення”, — заявила Богнер.
У звіті вказується, що з 1 серпня 2020 року по 31 січня 2021 року УВКПЛ зафіксувало 41 випадок загибелі або поранення цивільних осіб: вісім загиблих (сім чоловіків і одна жінка) і 33 поранених (24 чоловіків, п’ять хлопчиків, три жінки та одна дівчинка), що на 58,2 відсотки менше у порівнянні з попередніми шістьма місяцями (17 загиблих і 81 поранений).
Від початку конфлікту місія зафіксувала загалом загибель 3 375 цивільних осіб. За оцінками, кількість поранених цивільних осіб перевищує 7 000.
Доповнення
На початку лютого Організація об’єднаних націй закликала всіх сприяти тому, щоб зняти обмеження на свободу пересування через лінію зіткнення на Донбасі.
У звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні за період із 1 серпня по 31 жовтня 2020 року йшлося, що з початку режиму “тиші” на Донбасі, який почав діяти з 27 липня, ООН не зафіксувала жертв серед мирного населення внаслідок бойових дій.