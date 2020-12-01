З початку режиму “тиші” на Донбасі жертв серед мирного населення немає — ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. З початку режиму “тиші” на Донбасі, який почав діяти з 27 липня, ООН не зафіксувала жертв серед мирного населення внаслідок бойових дій. Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні за період із 1 серпня по 31 жовтня 2020 року, передає УНН.
“Скорочення кількості жертв серед цивільного населення можна пояснити впровадженням посиленого режиму припинення вогню, затвердженого Тристоронньою контактною групою в Мінську, який почав діяти з 27 липня. Проте були зафіксовані жертви серед цивільного населення внаслідок інцидентів, пов’язаних з мінами”, — йдеться в звіті.
За даними ООН, з 1 серпня по 31 жовтня Моніторингова місія зафіксувала 24 такі жертви: двоє загиблих (чоловіки) і 22 поранених (16 чоловіків, 4 хлопчики та 2 жінки).
“Дев’ятеро з цих жертв були зафіксовані на контрольованій урядом України території, 15 — на території, підконтрольній збройним групам”, — йдеться в доповіді.
Нагадаємо, наприкінці листопада у штабі ООС відзвітували про зрив спроби ворожої диверсійно-розвідувальної групи провести мінування позицій українських військових. Українська делегація у Тристоронній контактній групі відреагувала на спроби ДРГ і зазначили, що це свідчить про недотримання домовленостей, досягнутих під час засідання ТКГ.