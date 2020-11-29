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ООС: ворожа ДРГ намагалась замінувати українські позиції

ООС: ворожа ДРГ намагалась замінувати українські позиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. У штабі ООС відзвітували про зрив спроби ворожої диверсійно-розвідувальної групи провести мінування позицій українських військових, передає УНН.

“Сьогодні, 29 листопада 2020 року, російсько-окупаційні війська підступно порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року. Так, у смузі відповідальності однієї із бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання неподалік Луганського, зі спостережного пункту було виявлено підхід ДРГ противника до українських позицій.

Злагодженими діями військовослужбовців підрозділів Об’єднаних сил було зірвано намагання ворожих диверсантів провести мінування позицій наших військ та відмовитися в подальшому від виконання диверсійних заходів. Після вогневого контакту противник відійшов”, — повідомили у штабі.

Військовослужбовці повідомили, що під час огляду шляху відступу ворожої ДРГ було виявлено засоби мінування російського виробництва, зокрема три МОН-50 та споряджений касетний контейнер типу КСФ-1 з мінами типу ПФМ-1, які заборонені “Женевською конвенцією”. “Окрім того, були виявлені особисті речі та бронежилет з позивними „Мартин“, „Худий“ та „Григор“, 2 речових мішки, бухта кабелю, 4 магазини, споряджені патронами 5,45 мм”, — додали у штабі.

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“Підходи до українських позицій ворог корегував за допомогою безпілотного літального апарата типу „Гранат“, який входить до комплексу забезпечення дій артилерії „Наводчик 2“. Завдяки зосереджувальному вогню та вмілим діям військовослужбовців батальйону виявлений БПЛА було збито. Матеріали, вилучені із БПЛА, вивчаються відповідними структурами Об’єднаних сил”, — повідомили військові.

“Проведення розвідки з використанням БПЛА свідчить про недотримання ворогом домовленостей, досягнутих під час засідання Тристоронньої контактної групи”, — додається у звітуванні штабу. Зазначається, що про дії збройних формувань РФ та її найманців було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК з питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

У штабі також нагадали, що минулої доби, 28 листопада, противник дев’ять разів порушив досягнуті під час засідання Тристоронньої контактної групи домовленості. Серед українських захисників бойових втрат і поранень не було.

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