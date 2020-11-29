ООС: бойовики дев'ять разів порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Минулої доби, 28 листопада, бойовики дев'ять разів порушили “режим тиші” на Донбасі. Попри це, під час ранкового зведення у штабі ООС повідомили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, інформує УНН.
“Упродовж минулої доби, 28 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці дев’ять разів порушили досягнуті мирні домовленості. Так, вогнем із великокаліберного кулемета противник намагався спровокувати наших воїнів неподалік Луганського. Дві ворожі провокації із застосуванням ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї відмічено поблизу Південного. Ще чотири порушення режиму припинення вогню задокументовано у районі населеного пункту Водяне.
На цій ділянці впродовж доби противник застосовував міномети калібру 120 мм і 82 мм, вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А у вечірній час з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши заборонені міни ПОМ-2”, — повідомили у штабі.
Зазначається, що на Приазов’ї задокументовано проліт БПЛА противника типу “квадрокоптер” із перетином лінії розмежування. “Українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожий безпілотник було подавлено”, — розповіли військові.
Додається, що серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень не було.
“Від початку поточної доби, 29 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша”, — резюмували військові.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що наразі готується нове рішення щодо ситуації на Донбасі.