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ООС: боевики девять раз нарушили "режим тишины"

ООС: боевики девять раз нарушили "режим тишины"

Киев  •  УНН

 • 14285 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. За прошедшие сутки, 28 ноября, боевики девять раз нарушили "режим тишины" в Донбассе. Несмотря на это, во время утренней сводки в штабе ООС сообщили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, передает УНН.

“За прошедшие сутки, 28 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили достигнутые мирные договоренности. Так, огнем из крупнокалиберного пулемета противник пытался спровоцировать наших воинов неподалеку Луганского. Две враждебные провокации с применением ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия отмечено вблизи Южного. Еще четыре нарушения режима прекращения огня задокументировано в районе населенного пункта Водяное.

На этом участке в течение суток противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А в вечернее время со стороны временно оккупированной Ужовка в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2”, — сообщили в штабе.

Отмечается, что на Приазовье задокументирован пролет БПЛА противника типа “квадрокоптер” с пересечением линии разграничения. “Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы вражеский беспилотник был подавлен”, — рассказали военные.

Добавляется, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не было.

“С начала текущих суток, 29 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина”, — резюмировали военные.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что сейчас готовится новое решение по ситуации на Донбассе .

Украинские Национальные Новости

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