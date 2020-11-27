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РНБО готує нове рішення щодо ситуації на Донбасі - Данілов

РНБО готує нове рішення щодо ситуації на Донбасі - Данілов

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що РНБО готує нове рішення щодо ситуації на сході України. Про це він сказав в інтерв'ю журналу "Фокус", передає УНН.

"Це рішення президента. 7 грудня 2019 року відбулося засідання РНБО, на якому були ухвлені п'ять варіантів розвитку ситуації на Донбасі. Відкрию невелику таємницю: готується рішення РНБО щодо ситуації в Донецькій і Луганській областях", - сказав Данілов, коментуючи те, що "9 грудня закінчується термін дії плану А - вирішення конфлікту на Донбасі політико-дипломатичним шляхом".

Секретар РНБО додав, що не знає, яким воно буде: закритим чи відкритим.

Щодо того, яким бачиться подальший розвиток ситуації на фронті, Данілов не виключив, що "ситуація може погіршитися в будь-який момент". "І це залежить не від тих людей, які перебувають в окупованих Донецьку або Луганську, а тільки від Кремля. Але ЗСУ готові відповісти на будь-які виклики", - зауважив секретар РНБО.

Раніше речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович заявляв, що план "Б" дискутується в кулуарах. І ключове слово там миротворці.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що розроблений українською стороною "Плану дій по Донбасу" передали ОБСЄ. 

У березні 2020 року Зеленський заявив, що Україна вийде з Мінських домовленостей, якщо за рік Путін не завершить війну на Донбасі.

Українські Національні Новини

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