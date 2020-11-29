ООС: враждебная ДРГ пыталась заминировать украинские позиции

“Сегодня, 29 ноября 2020, российско-оккупационные войска коварно нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года. Так, в полосе ответственности одной из бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи недалеко Луганского, с наблюдательного пункта было обнаружено подход ДРГ противника в украинских позиций.

Слаженными действиями военнослужащих подразделений Объединенных сил были сорваны попытки вражеских диверсантов провести минирование позиций наших войск и отказаться в дальнейшем от выполнения диверсионных мероприятий. После огневого контакта противник отошел”, — сообщили в штабе.

Военнослужащие сообщили, что при осмотре пути отступления вражеской ДРГ было обнаружено средства минирования российского производства, в том числе три МОН-50 и оснащенный кассетный контейнер типа КСФ-1 с минами типа ПФМ-1, которые запрещены “Женевской конвенцией”. “Кроме того, были обнаружены личные вещи и бронежилет с позывными „Мартин“, „Худой“ и „Григор“, 2 вещевых мешка, бухта кабеля, 4 магазина, снаряженные патронами 5,45 мм”, — добавили в штабе.

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“Подходы к украинским позиций враг корректировал с помощью беспилотного летательного аппарата типа „Гранат“, который входит в комплекс обеспечения действий артиллерии „Наводчик 2“. Благодаря сосредоточеному огню и умелым действиям военнослужащих батальона обнаружен БПЛА был сбит. Материалы, изъятые с БПЛА, изучаются соответствующими структурами Объединенных сил”, — сообщили военные.

“Проведение разведки с использованием БПЛА свидетельствует о несоблюдении врагом договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы”, — добавляется в отчетности штаба. Отмечается, что о действиях вооруженных формирований РФ и ее наемников было сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК по вопросам прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон.

В штабе также напомнили, что за прошедшие сутки, 28 ноября, противник девять раз нарушил достигнутые во время заседания Трехсторонней контактной группы договоренности. Среди украинских защитников боевых потерь и ранений не было.