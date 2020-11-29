ООС: біля Луганського збили ворожий безпілотник
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. На Донбасі з початку поточної доби зафіксоване одне вороже порушення домовленостей Тристоронньої контактної групи - поблизу населеного пункту Луганське було помічено ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування. Його було збито. Про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру ООС, передає УНН.
"Від початку поточної доби, 29 листопада, у смугах відповідальності українських бригад зафіксоване одне порушення домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Так, неподалік населеного пункту Луганське було помічено ворожий БПЛА, який перетнув лінію розмежування. Українськими захисниками безпілотник противника було збито", - йдеться у повідомленні.
На інших ділянках уздовж лінії розмежування, як вказано, "спостерігається тиша".
У штабі також нагадали, що минулої доби, 28 листопада, противник дев’ять разів порушив досягнуті під час засідання Тристоронньої контактної групи домовленості. Серед українських захисників бойових втрат і поранень не було.