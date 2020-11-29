ООС: біля Луганського збили ворожий безпілотник

"Від початку поточної доби, 29 листопада, у смугах відповідальності українських бригад зафіксоване одне порушення домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Так, неподалік населеного пункту Луганське було помічено ворожий БПЛА, який перетнув лінію розмежування. Українськими захисниками безпілотник противника було збито", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках уздовж лінії розмежування, як вказано, "спостерігається тиша".

У штабі також нагадали, що минулої доби, 28 листопада, противник дев’ять разів порушив досягнуті під час засідання Тристоронньої контактної групи домовленості. Серед українських захисників бойових втрат і поранень не було.