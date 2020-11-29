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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 101716 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 107506 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 121782 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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ООС: возле Луганского сбили вражеский беспилотник

ООС: возле Луганского сбили вражеский беспилотник

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. На Донбассе с начала текущих суток зафиксировано одно вражекое нарушение договоренностей Трехсторонней контактной группы - вблизи населенного пункта Луганское было замечено вражеский беспилотник, который пересек линию разграничения. Он был сбит. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра ООС, передает УНН.

"С начала текущих суток, 29 ноября, в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано одно нарушение договоренностей, вступивших в действие 27 июля 2020 года, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Так, недалеко от населенного пункта Луганское было замечено вражеский БПЛА, который пересек линию разграничения. Украинскими защитниками беспилотник противника был сбит", - говорится в сообщении.

На других участках вдоль линии разграничения, как указано, "наблюдается тишина".

В штабе также напомнили, что за прошедшие сутки, 28 ноября, противник девять раз нарушил достигнутые во время заседания Трехсторонней контактной группы договоренности. Среди украинских защитников боевых потерь и ранений не было.

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