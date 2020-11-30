У ТКГ відреагували на спроби бойовиків замінувати позиції українських військових на Донбасі

"Згідно із повідомленням штату ООС… Російсько-окупаційні війська підступно порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року… Так, у смузі відповідальності однієї із бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання неподалік Луганського, зі спостережного пункту було виявлено підхід ДРГ противника до українських позицій. Злагодженими діями військовослужбовців підрозділів Об’єднаних сил було зірвано намагання ворожих диверсантів провести мінування позицій наших військ та відмовитися у подальшому від виконання диверсійних заходів. Після вогневого контакту противник відійшов", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час огляду шляху відступу ворожої ДРГ виявили засоби мінування російського виробництва, зокрема три МОН-50 та споряджений касетний контейнер типу КСФ-1 з мінами типу ПФМ-1, які заборонені Женевською конвенцією. Окрім того, були виявлені особисті речі та бронежилет з позивними "Мартин", "Худий" та "Григор", 2 речових мішки, бухта кабелю, 4 магазини, споряджені патронами 5,45 мм.

"Проведення розвідки з використанням БПЛА свідчить про недотримання ворогом домовленостей, досягнутих під час засідання Тристоронньої контактної групи. Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Чекаємо також відповідної реакції МЗС України", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у штабі ООС відзвітували про зрив спроби ворожої диверсійно-розвідувальної групи провести мінування позицій українських військових.