С начала режима "тишины" на Донбассе жертв среди мирного населения нет — ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. С начала режима “тишины” на Донбассе, который начал действовать с 27 июля, ООН не зафиксировала жертв среди мирного населения в результате боевых действий. Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине за период с 1 августа по 31 октября 2020 года, передает УНН.
“Сокращение количества жертв среди гражданского населения можно объяснить внедрением усиленного режима прекращения огня, утвержденного трехстороннего контактной группой в Минске, который начал действовать с 27 июля. Однако были зафиксированы жертвы среди гражданского населения в результате инцидентов, связанных с минами”, — говорится в отчете.
По данным ООН, с 1 августа по 31 октября Мониторинговая миссия зафиксировала 24 такие жертвы: двое погибших (мужчины) и 22 раненых (16 мужчин, 4 мальчика и 2 женщины).
“Девять из этих жертв были зафиксированы на контролируемой правительством Украины территории, 15 — на территории, подконтрольной вооруженным группам”, — говорится в докладе.
Напомним, в конце ноября в штабе ООС отчитались о срыве попытки вражеской диверсионно-разведывательной группы провести минирование позиций украинских военных. Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе отреагировала на попытки ДРГ и отметили, что это свидетельствует о несоблюдении договоренностей, достигнутых во время заседания ТКГ.