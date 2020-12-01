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3 марта, 21:00 • 111236 просмотра

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С начала режима "тишины" на Донбассе жертв среди мирного населения нет — ООН

С начала режима "тишины" на Донбассе жертв среди мирного населения нет — ООН

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. С начала режима “тишины” на Донбассе, который начал действовать с 27 июля, ООН не зафиксировала жертв среди мирного населения в результате боевых действий. Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине за период с 1 августа по 31 октября 2020 года, передает УНН.

“Сокращение количества жертв среди гражданского населения можно объяснить внедрением усиленного режима прекращения огня, утвержденного трехстороннего контактной группой в Минске, который начал действовать с 27 июля. Однако были зафиксированы жертвы среди гражданского населения в результате инцидентов, связанных с минами”, — говорится в отчете.

По данным ООН, с 1 августа по 31 октября Мониторинговая миссия зафиксировала 24 такие жертвы: двое погибших (мужчины) и 22 раненых (16 мужчин, 4 мальчика и 2 женщины).

“Девять из этих жертв были зафиксированы на контролируемой правительством Украины территории, 15 — на территории, подконтрольной вооруженным группам”, — говорится в докладе.

Напомним, в конце ноября в штабе ООС отчитались о срыве попытки вражеской диверсионно-разведывательной группы провести минирование позиций украинских военных. Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе отреагировала на попытки ДРГ и отметили, что это свидетельствует о несоблюдении договоренностей, достигнутых во время заседания ТКГ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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