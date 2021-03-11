Доклад ООН: от активных боевых действий на Донбассе погибает меньше людей, однако жизнь забирают мины

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КИЕВ. 11 марта. УНН. С момента введения режима прекращения огня на Донбассе от активных боевых действий погибло трое гражданских. Однако 8 человек погибли подорвавшись на минах. Об этом во время презентации доклада по правам человека в Украине сообщила Председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, передает корреспондент УНН.

Детали

Данный доклад является уже 31-м докладом Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека о ситуации с правами человека в Украине и охватывает период с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года.

“После того, как 27 июля 2020 года вступило в силу соглашение о применении мер по усилению режима прекращения огня миссия фиксирует улучшение ситуации с безопасностью по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Три гражданских лица были ранены в результате активных боевых действий и никто не погиб. Однако обеспокоены постоянным большим количеством жертв среди гражданского населения в том числе детей, которые возникают из-за взрывов мин... за отчетный период 8 человек погибли и еще 28 получили ранения”, — заявила Богнер.

В отчете указывается, что с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года УВКПЧ зафиксировало 41 случай гибели или ранения гражданских лиц: восемь погибших (семь мужчин и одна женщина) и 33 раненых (24 мужчин, пять мальчиков, три женщины и одна девочка), что на 58,2 процента меньше по сравнению с предыдущими шестью месяцами (17 погибших и 81 раненый).

С начала конфликта миссия зафиксировала всего гибель 3375 гражданских лиц. По оценкам, количество раненых гражданских лиц превышает 7000.

Дополнение

В начале февраля Организация объединенных наций призвала всех способствовать тому, чтобы снять ограничения на свободу передвижения через линию соприкосновения на Донбассе.

В отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине за период с 1 августа по 31 октября 2020 года говорилось, что с начала режима “тишины” на Донбассе, который начал действовать с 27 июля, ООН не зафиксировала жертв среди мирного населения в результате боевых действий.

Украинские Национальные Новости

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