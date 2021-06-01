ООН отмечает рост потерь среди гражданского населения на Донбассе: за три месяца погибло 12 человек

Цитата:

"За отчетный период с 1 февраля по 30 апреля 2021 года двенадцать гражданских лиц (восемь мужчин, три мальчика и одна девочка) погибли и 25 (18 мужчин, пять женщин и два мальчика) получили ранения. Это на 270 процентов больше по сравнению с предыдущими тремя месяцами, с 1 ноября 2020 года до 31 января 2021 года, но на три процента меньше по сравнению с теми же месяцами 2020 года", - говорится в отчете.

Детали

По данным миссии ООН, рост потерь среди гражданского населения в результате артиллерийских обстрелов и огня из стрелкового оружия и легких вооружений коррелировало с умеренной эскалацией боевых действий в зоне конфликта с середины марта до конца апреля.

"Семьдесят восемь процентов потерь среди гражданского населения за отчетный период были вызваны взрывами мин и взрывоопасных остатков войны (ВОВ) (в основном ручных гранат): восемь погибших и 21 раненый", - говорится в документе.

Кроме того, как отмечается, один человек погиб во время инцидента с чрезмерным применением силы и один мальчик погиб после взрыва неустановленного взрывоопасного предмета.

Дополнение

Согласно мартовскому докладу ООН, от активных боевых действий на Донбассе погибает меньше людей, однако жизни забирают мины.