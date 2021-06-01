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На территориях ОРДЛО продолжаются угрозы сокращением зарплат за отказ получать гражданство РФ - ООН

Киев • УНН

 • 17006 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, “власть” самопровозглашенных республик грозит сокращением зарплат гражданам, которые отказываются получать гражданство Российской Федерации. Об этом говорится в отчете о ситуации с соблюдением прав человека в Украине от мониторинговой миссии ООН по правам человека, передает УНН.

На территориях ОРДЛО продолжаются угрозы сокращением зарплат за отказ получать гражданство РФ - ООН

Цитата

“ММПЧУ (Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине — ред.) обеспокоена сообщениями о том, что сотрудникам и сотрудницам одного из „государственных учреждений“ на территории, контролируемой вооруженными группами, угрожали сокращением зарплаты или увольнением, если они не приобретут гражданства Российской Федерации”, — говорится в отчете.

Детали

По данным ООН, на оккупированных территориях применяют принудительные методы для получения гражданства РФ. Отмечается, что “местные власти” всячески ограничивают свободу граждан, и отдают “указы”, которые не соответствуют МГП.

Кроме принудительного получения российского гражданства, миссия ООН зафиксировала выданные “местной властью” “указы” о принудительном призыве взрослых мужчин для военных действий против государства, в котором они проживают, что не соответствует МГП.

Так, в марте и апреле 2021 года две самопровозглашенные “республики” выдали “указы” об обязательном призыве 400 мужчин (по 200 в каждой самопровозглашенной “республике”).

Сообщается, что 15 апреля местные СМИ со ссылкой на представителя “народной милиции” самопровозглашенной “Луганской народной республики” сообщили, что 127 жителей территории, которую она контролирует, прибыли на призывной пункт для прохождения военной подготовки.

Контекст

В апреле 2019 года, Президент России Владимир Путин подписал указ “Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке”.

Как сообщал вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, только в оккупированном Донбассе и в Крыму принудительная российская паспортизация коснулась почти 90% населения.

В этом году стало известно, что Россия намерена привлечь к голосованию на выборах в Госдуму осенью 2021 года жителей неподконтрольных Украины районов Донбасса с российскими паспортами.

По подсчетам российского правительства, по состоянию на конец апреля, уже по меньшей мере 400 тысяч жителей оккупированного Донбасса получили российские паспорта.

Добавим

Начиная с февраля этого года, на Донбассе увеличились потери среди гражданских лиц. Погибло 12 гражданских и 25 были ранены, что на 270% больше предыдущего отчетного периода.

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