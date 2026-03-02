На Одещині чоловік викрав та зґвалтував неповнолітню, а потім напав на поліцейського, його затримали - поліція

$43.210.00
51.020.00
ukenru
1 березня, 20:23 • 18537 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 30865 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 30627 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 36859 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 50221 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 62556 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 68518 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 77174 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 79529 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 74666 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
88%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США поспішають знищити ракетні та безпілотні сили Ірану до вичерпання ракет до систем ППО - WSJ1 березня, 23:32 • 19694 перегляди
Окупанти викрадають електроенергію з ТОТ для потреб півдня рф - ЦНС2 березня, 00:05 • 20952 перегляди
Ціна на нафту зросла на 10% після ударів по Ірану, можливий стрибок до $100 за барель - Reuters2 березня, 00:42 • 18441 перегляди
Мерц підтримав дії США та Ізраїлю проти Ірану, назвавши його режим терористичним01:16 • 19414 перегляди
Британська база на Кіпрі зазнала атаки після надання дозволу США на удари по іранських об'єктах - ЗМІ01:51 • 19222 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 95740 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 101327 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 84031 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 85504 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 85549 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Іван Федоров
Актуальні місця
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Україна
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 48677 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 47373 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 44381 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 43437 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 56387 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
The Guardian
The New York Times
Шахед-136

На Одещині чоловік викрав та зґвалтував неповнолітню, а потім напав на поліцейського, його затримали - поліція

Київ • УНН

 • 18 перегляди

На Одещині поліцейські затримали 25-річного чоловіка за викрадення, зґвалтування 16-річної дівчини та напад на поліцейського. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

На Одещині чоловік викрав та зґвалтував неповнолітню, а потім напав на поліцейського, його затримали - поліція

На Одещині поліцейські затримали чоловіка за незаконне позбавлення волі та зґвалтування неповнолітньої дівчини й напад на поліцейського, повідомили у Нацполіції, пише УНН.

Деталі

28 лютого на спецлінію 102 надійшло повідомлення від дівчини про те, що її 16-річну подругу в чужому будинку утримують проти волі невідомі.

Слідчі попередньо встановили, що "25-річний знайомий неповнолітньої силоміць затягнув її до автівки та відвіз до будинку знайомого, де незаконно утримував протягом кількох годин та, погрожуючи фізичною розправою, зґвалтував".

За даними Одеської обласної прокуратури, злочин скоєно ввечері 28 лютого в одному з сіл на Одещині.

У прокуратурі розповіли подробиці, вказавши, що "знайомий 25-річний чоловік викликав 16-річну дівчину з дому під приводом звичайної розмови". "Разом з ним були ще двоє незнайомців. Далі силою затягнув в білий мікроавтобус і відвіз до невідомого помешкання. Пропонував алкоголь. Погрожував застосувати фізичну силу, а потім зґвалтував", - вказали у прокуратурі.

Поліцейські затримали фігуранта у процесуальному порядку.

"Під час подальших слідчих дій у приміщенні територіального відділення поліції молодик чинив опір поліцейському та спричинив йому тілесні ушкодження", - повідомили у поліції.

Слідчі кваліфікували подію за трьома статтями Кримінального кодексу України. 

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 3 ст. 152 (вчинення дій сексуального характеру без згоди неповнолітньої) та ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, а також обрання запобіжного заходу.

Максимальне покарання за ці злочини - позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Також поліцейські перевіряють причетність до вчинення вказаних правопорушень ще двох знайомих фігуранта, які були в будинку.

На Буковині затримали чоловіка, причетного до викрадення 13-річної дівчини12.02.26, 18:48 • 14747 переглядiв

Як повідомили в обласній прокуратурі, Білгород-Дністровська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у справі про викрадення та зґвалтування неповнолітньої дівчини.

За даними прокуратури, потерпілій надається психологічна допомога.

"Окружна прокуратура клопотатиме про обрання причетному до злочину запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права на заставу", - вказується у повідомленні.

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал
Сутички
Національна поліція України
Одеська область