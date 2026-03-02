На Одещині чоловік викрав та зґвалтував неповнолітню, а потім напав на поліцейського, його затримали - поліція

На Одещині поліцейські затримали чоловіка за незаконне позбавлення волі та зґвалтування неповнолітньої дівчини й напад на поліцейського, повідомили у Нацполіції, пише УНН.

Деталі

28 лютого на спецлінію 102 надійшло повідомлення від дівчини про те, що її 16-річну подругу в чужому будинку утримують проти волі невідомі.

Слідчі попередньо встановили, що "25-річний знайомий неповнолітньої силоміць затягнув її до автівки та відвіз до будинку знайомого, де незаконно утримував протягом кількох годин та, погрожуючи фізичною розправою, зґвалтував".

За даними Одеської обласної прокуратури, злочин скоєно ввечері 28 лютого в одному з сіл на Одещині.

У прокуратурі розповіли подробиці, вказавши, що "знайомий 25-річний чоловік викликав 16-річну дівчину з дому під приводом звичайної розмови". "Разом з ним були ще двоє незнайомців. Далі силою затягнув в білий мікроавтобус і відвіз до невідомого помешкання. Пропонував алкоголь. Погрожував застосувати фізичну силу, а потім зґвалтував", - вказали у прокуратурі.

Поліцейські затримали фігуранта у процесуальному порядку.

"Під час подальших слідчих дій у приміщенні територіального відділення поліції молодик чинив опір поліцейському та спричинив йому тілесні ушкодження", - повідомили у поліції.

Слідчі кваліфікували подію за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 3 ст. 152 (вчинення дій сексуального характеру без згоди неповнолітньої) та ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, а також обрання запобіжного заходу.

Максимальне покарання за ці злочини - позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Також поліцейські перевіряють причетність до вчинення вказаних правопорушень ще двох знайомих фігуранта, які були в будинку.

Як повідомили в обласній прокуратурі, Білгород-Дністровська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у справі про викрадення та зґвалтування неповнолітньої дівчини.

За даними прокуратури, потерпілій надається психологічна допомога.

"Окружна прокуратура клопотатиме про обрання причетному до злочину запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права на заставу", - вказується у повідомленні.