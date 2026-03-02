В Одесской области мужчина похитил и изнасиловал несовершеннолетнюю, а затем напал на полицейского, его задержали - полиция

В Одесской области полицейские задержали мужчину за незаконное лишение свободы и изнасилование несовершеннолетней девушки и нападение на полицейского, сообщили в Нацполиции, пишет УНН.

Подробности

28 февраля на спецлинию 102 поступило сообщение от девушки о том, что ее 16-летнюю подругу в чужом доме удерживают против воли неизвестные.

Следователи предварительно установили, что "25-летний знакомый несовершеннолетней силой затащил ее в автомобиль и отвез в дом знакомого, где незаконно удерживал в течение нескольких часов и, угрожая физической расправой, изнасиловал".

По данным Одесской областной прокуратуры, преступление совершено вечером 28 февраля в одном из сел Одесской области.

В прокуратуре рассказали подробности, указав, что "знакомый 25-летний мужчина вызвал 16-летнюю девушку из дома под предлогом обычного разговора". "Вместе с ним были еще двое незнакомцев. Далее силой затащил в белый микроавтобус и отвез в неизвестное помещение. Предлагал алкоголь. Угрожал применить физическую силу, а затем изнасиловал", - указали в прокуратуре.

Полицейские задержали фигуранта в процессуальном порядке.

"Во время дальнейших следственных действий в помещении территориального отделения полиции молодой человек оказал сопротивление полицейскому и причинил ему телесные повреждения", - сообщили в полиции.

Следователи квалифицировали событие по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 3 ст. 152 (совершение действий сексуального характера без согласия несовершеннолетней) и ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение легких телесных повреждений работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, а также избрание меры пресечения.

Максимальное наказание за эти преступления - лишение свободы на срок до двенадцати лет.

Также полицейские проверяют причастность к совершению указанных правонарушений еще двух знакомых фигуранта, которые были в доме.

На Буковине задержали мужчину, причастного к похищению 13-летней девушки

Как сообщили в областной прокуратуре, Белгород-Днестровская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по делу о похищении и изнасиловании несовершеннолетней девушки.

По данным прокуратуры, потерпевшей оказывается психологическая помощь.

"Окружная прокуратура будет ходатайствовать об избрании причастному к преступлению меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог", - указывается в сообщении.