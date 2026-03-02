В Одесской области мужчина похитил и изнасиловал несовершеннолетнюю, а затем напал на полицейского, его задержали - полиция

$43.210.00
51.020.00
ukenru
1 марта, 20:23 • 18543 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 30879 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 30641 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 36871 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 50232 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 62562 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 68524 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 77174 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 79529 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 74666 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
88%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США спешат уничтожить ракетные и беспилотные силы Ирана до исчерпания ракет к системам ПВО - WSJ1 марта, 23:32 • 19694 просмотра
Оккупанты похищают электроэнергию с ВОТ для нужд юга РФ - ЦНС2 марта, 00:05 • 20952 просмотра
Цена на нефть выросла на 10% после ударов по Ирану, возможен скачок до $100 за баррель - Reuters2 марта, 00:42 • 18441 просмотра
Мерц поддержал действия США и Израиля против Ирана, назвав его режим террористическим01:16 • 19414 просмотра
Британская база на Кипре подверглась атаке после предоставления разрешения США на удары по иранским объектам - СМИ01:51 • 19222 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 95748 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 101339 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 84040 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 85511 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 85554 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Иван Федоров
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Украина
Германия
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 48678 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 47376 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 44386 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 43441 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 32466 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Хранитель
The New York Times
Шахед-136

В Одесской области мужчина похитил и изнасиловал несовершеннолетнюю, а затем напал на полицейского, его задержали - полиция

Киев • УНН

 • 28 просмотра

В Одесской области полицейские задержали 25-летнего мужчину за похищение, изнасилование 16-летней девушки и нападение на полицейского. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В Одесской области мужчина похитил и изнасиловал несовершеннолетнюю, а затем напал на полицейского, его задержали - полиция

В Одесской области полицейские задержали мужчину за незаконное лишение свободы и изнасилование несовершеннолетней девушки и нападение на полицейского, сообщили в Нацполиции, пишет УНН.

Подробности

28 февраля на спецлинию 102 поступило сообщение от девушки о том, что ее 16-летнюю подругу в чужом доме удерживают против воли неизвестные.

Следователи предварительно установили, что "25-летний знакомый несовершеннолетней силой затащил ее в автомобиль и отвез в дом знакомого, где незаконно удерживал в течение нескольких часов и, угрожая физической расправой, изнасиловал".

По данным Одесской областной прокуратуры, преступление совершено вечером 28 февраля в одном из сел Одесской области.

В прокуратуре рассказали подробности, указав, что "знакомый 25-летний мужчина вызвал 16-летнюю девушку из дома под предлогом обычного разговора". "Вместе с ним были еще двое незнакомцев. Далее силой затащил в белый микроавтобус и отвез в неизвестное помещение. Предлагал алкоголь. Угрожал применить физическую силу, а затем изнасиловал", - указали в прокуратуре.

Полицейские задержали фигуранта в процессуальном порядке.

"Во время дальнейших следственных действий в помещении территориального отделения полиции молодой человек оказал сопротивление полицейскому и причинил ему телесные повреждения", - сообщили в полиции.

Следователи квалифицировали событие по трем статьям Уголовного кодекса Украины. 

Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 3 ст. 152 (совершение действий сексуального характера без согласия несовершеннолетней) и ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение легких телесных повреждений работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, а также избрание меры пресечения.

Максимальное наказание за эти преступления - лишение свободы на срок до двенадцати лет.

Также полицейские проверяют причастность к совершению указанных правонарушений еще двух знакомых фигуранта, которые были в доме.

На Буковине задержали мужчину, причастного к похищению 13-летней девушки12.02.26, 18:48 • 14747 просмотров

Как сообщили в областной прокуратуре, Белгород-Днестровская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по делу о похищении и изнасиловании несовершеннолетней девушки.

По данным прокуратуры, потерпевшей оказывается психологическая помощь.

"Окружная прокуратура будет ходатайствовать об избрании причастному к преступлению меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог", - указывается в сообщении.

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Столкновения
Национальная полиция Украины
Одесская область