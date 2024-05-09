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На носі круїзного лайнера, який прибув до Нью-Йорка, знайдено мертвого кита

На носі круїзного лайнера, який прибув до Нью-Йорка, знайдено мертвого кита

Київ • УНН

 • 19256 перегляди

Сейвал, що перебуває під загрозою зникнення, знайдений мертвим на носі круїзного лайнера, що прибув до Нью-Йорка. Ймовірно, він був збитий судном.

Зникаючий вид сейвала, який зазвичай мешкає у глибоких водах, був виявлений на носі круїзного судна, коли воно прибуло до Бруклінського круїзного терміналу. Як пише The New York Times, про це повідомила морська влада, передає УНН.

Деталі

В суботу до Нью-Йорка наблизився круїзний лайнер, під час огляду якого виявили мертвого кита, що причепився до носової частини судна.

Морські фахівці визначили тип тварини – це був сейвал, відомий своїм швидким плаванням і тим, що віддає перевагу глибоким водам, далеко від узбережжя.

В компанії MSC Cruises, якій належить судно, повідомили, що компанія вживає ряд заходів, щоб уникнути подібних зіткнень. Зокрема, проводить навчання палубних офіцерів та змінює маршрути у певних районах, щоб оминути китів.

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Морська влада повідомила, що вони відбуксирували кита, який важив понад 22 тис. кг, до пляжу в Сенді-Хук, штат Нью-Джерсі, де провели розтин тварини. За попередніми результатами, тварина була жива і в цілому здорова, коли її, ймовірно, збив і вбив корабель.

Природоохоронна група повідомила, що за останні кілька років мала справу з більш ніж 100 китами, багато з яких заплуталися в сітках або були збиті суднами. Більшість з цих китів були горбатими і північноатлантичними китами, а травмування сейвала залишається більш рідкісним явищем.

Додамо

Сейвалы зазвичай живуть в субтропічних, помірних і субполярних водах і названі так від норвезького слова, що позначає минтай, "seje", оскільки ссавці часто зустрічаються разом з рибою. Їхні довгі гладкі тіла зазвичай темно-синього або чорного кольору з кремовим низом, часто мають шрами від укусів акул і міног.

У 19-20 століттях на китів велося комерційне полювання заради їхнього м'яса та жиру, що призвело до винищення їхньої популяції, яка зараз визначена як виснажена відповідно до Закону про захист морських ссавців.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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