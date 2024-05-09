На носу круизного лайнера, прибывшего в Нью-Йорк, найден мертвый кит

Исчезающий вид сейвала, который обычно обитает в глубоких водах, был обнаружен на носу круизного судна, когда оно прибыло в Бруклинский круизный терминал. Как пишет The New York Times, об этом сообщили морские власти, передает УНН.

Детали

В субботу к Нью-Йорку приблизился круизный лайнер, при осмотре которого обнаружили мертвого кита, прицепившегося к носовой части судна.

Морские специалисты определили тип животного - это был сейвал, известный своим быстрым плаванием и тем, что предпочитает глубокие воды, вдали от побережья.

В компании MSC Cruises, которой принадлежит судно, сообщили, что компания принимает ряд мер, чтобы избежать подобных столкновений. В частности, проводит обучение палубных офицеров и меняет маршруты в определенных районах, чтобы обойти китов.

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Морские власти сообщили, что они отбуксировали кита, который весил более 22 тыс. кг, к пляжу в Сэнди-Хук, штат Нью-Джерси, где провели вскрытие животного. По предварительным результатам, животное было живое и в целом здоровое, когда его, вероятно, сбил и убил корабль.

Природоохранная группа сообщила, что за последние несколько лет имела дело с более чем 100 китами, многие из которых запутались в сетях или были сбиты судами. Большинство из этих китов были горбатыми и североатлантическими китами, а травмирование сейвала остается более редким явлением.

Добавим

Сейвалы обычно живут в субтропических, умеренных и субполярных водах и названы так от норвежского слова, обозначающего минтай, "seje", поскольку млекопитающие часто встречаются вместе с рыбой. Их длинные гладкие тела обычно темно-синего или черного цвета с кремовым низом, часто имеют шрамы от укусов акул и миног.

В 19-20 веках на китов велась коммерческая охота ради их мяса и жира, что привело к истреблению их популяции, которая сейчас определена как истощенная в соответствии с Законом о защите морских млекопитающих.

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