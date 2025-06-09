Ромео Бекхэм впервые после разрыва с бывшей девушкой был замечен с моделью Кэролайн Даур в Париже

$41.400.07
47.270.10
ukenru
Автоматизированная система учета мобильных устройств за пять лет принесла в бюджет 6 млрд грн
Эксклюзив
15:58 • 13177 просмотра

Автоматизированная система учета мобильных устройств за пять лет принесла в бюджет 6 млрд грн

Эксклюзив
13:46 • 37088 просмотра

Разжигает костер еще больше: политолог о действиях Трампа по подавлению протестов в США

Эксклюзив
13:35 • 44896 просмотра

Алкоголь, нарушения, пренебрежение к суду: история вождения скандального нардепа Сергея Кузьминых

Эксклюзив
13:15 • 43430 просмотра

Запрет маркетинга не остановил рост цен, необходимо регулирование производителей - нардеп

Эксклюзив
12:50 • 84869 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога

9 июня, 11:52 • 40593 просмотра

Украинцы возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил о начале обмена в несколько этапов в ближайшие дни

Эксклюзив
9 июня, 11:44 • 38220 просмотра

Тактика затягивания? САП должна обратить внимание суда на злоупотребления защиты Кузьминых

9 июня, 08:00 • 117077 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 07:12 • 88226 просмотра

Неделя новой эмоциональной эпохи: астрологический прогноз на 9-15 июня

9 июня, 06:55 • 46483 просмотра

Генштаб подтвердил поражение самолетов на аэродроме "Саваслейка" в рф: вероятно, МиГ-31 и Су-30/34

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
49%
753мм
Популярные новости

Спецоперация "Паутина": НАТО учится, как "креативность" Украины меняет ситуацию на поле боя - AFP

9 июня, 09:23 • 138726 просмотра

Том Фелтон отмахнулся от критики взглядов Роулинг: реакция фанатов неоднозначна

9 июня, 09:31 • 61260 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 122650 просмотра

Первый этап обмена пленными в возрасте до 25 лет: среди освобожденных есть защитники Мариуполя

9 июня, 12:10 • 15881 просмотра

Брюс Уиллис скрывал симптомы болезни на съемках - жена актера

15:28 • 21255 просмотра
публикации

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

12:50 • 84833 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 122655 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 08:00 • 117059 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога
Эксклюзив

9 июня, 05:45 • 137496 просмотра

Сегодня состоится церемония вручения премии "Тони": кто может получить награду

8 июня, 08:18 • 124481 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Кирилл Буданов

Олег Синегубов

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Донецкая область

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Ромео Бекхэм впервые после разрыва с бывшей девушкой был замечен с моделью Кэролайн Даур в Париже

18:25 • 1354 просмотра

Брюс Уиллис скрывал симптомы болезни на съемках - жена актера

15:28 • 21263 просмотра

Том Фелтон отмахнулся от критики взглядов Роулинг: реакция фанатов неоднозначна

9 июня, 09:31 • 61266 просмотра

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

9 июня, 08:01 • 84796 просмотра

Неделя новой эмоциональной эпохи: астрологический прогноз на 9-15 июня

9 июня, 07:12 • 88218 просмотра
Актуальное

Ту-95

MIM-104 Patriot

Беспилотный летательный аппарат

Ми-24

Ил-78

Ромео Бекхэм впервые после разрыва с бывшей девушкой был замечен с моделью Кэролайн Даур в Париже

Киев • УНН

 • 1128 просмотра

22-летнего Ромео Бекхэма заметили на вечеринке с 30-летней Кэролайн Даур. Это произошло после разрыва с диджейкой Ким Тернбулл. Говорят, что Ромео и Кэролайн любят теннис.

Ромео Бекхэм впервые после разрыва с бывшей девушкой был замечен с моделью Кэролайн Даур в Париже

22-летнего Ромео Бекхэма, сына футболиста Дэвида Бекхэма, заметили на вечеринке в центре Парижа в компании 30-летней немецкой модели Кэролайн Даур всего через несколько недель после того, как он разошелся с диджейкой Ким Тернбулл. Об этом пишет УНН со ссылкой на DailyMail.

Вскоре после новости о разрыве с 26-летней Ким Тернбулл, Ромео Бекхэм отметился новым выходом в свет. В ночь на субботу он побывал на вечеринке в роскошном отеле Costes в центре Парижа. Вместе с ним там была 30-летняя модель и инфлюенсерка Кэролайн Даур, с которой Ромео прогуливался по бульварам французской столицы.

После общения в отеле компания отправилась в клуб Julia, где гуляла до утра. Хотя Дау и Бекхэм вышли из заведения отдельно, их снова соединила совместная поездка на автомобиле вместе с Дэном Саблоном, директором Vogue France, который также был стилистом Ромео для недавней съемки.

На вечер Ромео выбрал комфортный образ: черный свитер, спортивные штаны и синие кроссовки, а Кэролайн подчеркнула фигуру маленьким черным платьем без бретелек и высокими сапогами.

По словам знакомых, модель и наследник семьи Бекхэм любят теннис: оба посетили полуфинал мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции. Друзья пары добавляют, что отношения Ромео с Ким Тернбулл остаются дружескими, и их разрыв произошел мирно — мол, молодые люди просто решили двигаться дальше.

Дэвид Бекхэм получит рыцарское звание по случаю дня рождения короля Чарльза III06.06.25, 14:26 • 2964 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

Новости МираУНН Lite
Париж
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9