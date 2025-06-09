Ромео Бекхэм впервые после разрыва с бывшей девушкой был замечен с моделью Кэролайн Даур в Париже
Киев • УНН
22-летнего Ромео Бекхэма заметили на вечеринке с 30-летней Кэролайн Даур. Это произошло после разрыва с диджейкой Ким Тернбулл. Говорят, что Ромео и Кэролайн любят теннис.
22-летнего Ромео Бекхэма, сына футболиста Дэвида Бекхэма, заметили на вечеринке в центре Парижа в компании 30-летней немецкой модели Кэролайн Даур всего через несколько недель после того, как он разошелся с диджейкой Ким Тернбулл. Об этом пишет УНН со ссылкой на DailyMail.
Вскоре после новости о разрыве с 26-летней Ким Тернбулл, Ромео Бекхэм отметился новым выходом в свет. В ночь на субботу он побывал на вечеринке в роскошном отеле Costes в центре Парижа. Вместе с ним там была 30-летняя модель и инфлюенсерка Кэролайн Даур, с которой Ромео прогуливался по бульварам французской столицы.
После общения в отеле компания отправилась в клуб Julia, где гуляла до утра. Хотя Дау и Бекхэм вышли из заведения отдельно, их снова соединила совместная поездка на автомобиле вместе с Дэном Саблоном, директором Vogue France, который также был стилистом Ромео для недавней съемки.
На вечер Ромео выбрал комфортный образ: черный свитер, спортивные штаны и синие кроссовки, а Кэролайн подчеркнула фигуру маленьким черным платьем без бретелек и высокими сапогами.
По словам знакомых, модель и наследник семьи Бекхэм любят теннис: оба посетили полуфинал мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции. Друзья пары добавляют, что отношения Ромео с Ким Тернбулл остаются дружескими, и их разрыв произошел мирно — мол, молодые люди просто решили двигаться дальше.
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