Ромео Бекхем уперше після розриву з колишньою дівчиною був помічений із моделлю Керолайн Даур у Парижі
Київ • УНН
22-річного Ромео Бекхема помітили на вечірці з 30-річною Керолайн Даур. Це сталося після розриву з діджейкою Кім Тернбулл. Кажуть, що Ромео і Керолайн полюбляють теніс.
22-річного Ромео Бекхема, сина футболіста Девіда Бекхема, помітили на вечірці у центрі Парижа у компанії 30-річної німецької моделі Керолайн Даур всього через кілька тижнів після того, як він розійшовся з діджейкою Кім Тернбулл. Про це пише УНН із посиланням на DailyMail.
Незабаром після новини про розрив із 26-річною Кім Тернбулл, Ромео Бекхем відзначився новим виходом у світ. У ніч на суботу він побував на вечірці в розкішному готелі Costes у центрі Парижа. Разом із ним там була 30-річна модель і інфлюенсерка Керолайн Даур, з якою Ромео прогулювався бульварами французької столиці.
Після спілкування в готелі компанія вирушила до клубу Julia, де гуляла до ранку. Хоч Дау і Бекхем вийшли з закладу окремо, їх знову з’єднала спільна поїздка на автомобілі разом з Деном Саблоном, директором Vogue France, який також був стилістом Ромео для нещодавньої зйомки.
На вечір Ромео обрав комфортний образ: чорний светр, спортивні штани та сині кросівки, а Керолайн підкреслила фігуру маленькою чорною сукнею без бретелей і високими чоботами.
За словами знайомих, модель і спадкоємець родини Бекхем полюбляють теніс: обидва відвідали півфінал чоловічого одиночного розряду на Відкритому чемпіонаті Франції. Друзі пари додають, що стосунки Ромео з Кім Тернбулл залишаються дружніми, і їхній розрив відбувся мирно — мовляв, молоді люди просто вирішили рухатися далі.
Девід Бекхем отримає лицарське звання з нагоди дня народження короля Чарльза ІІІ06.06.25, 14:26 • 2964 перегляди