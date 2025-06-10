Ночная атака на Киев: есть пострадавшие, пожары едва ли не во всех районах города
Киев • УНН
Ночью Киев подвергся массированной атаке дронов. В Оболонском районе госпитализирован один пострадавший, есть разрушения и пожары в различных районах города.
В Оболонском районе Киева медики госпитализировали одного пострадавшего в результате ночной массированной атаки врага. Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
Он уточнил, что до этого медики оказали помощь на месте пострадавшему в Дарницком районе.
Кличко также рассказал, что из-за вражеских обстрелов во многих районах Киева вспыхнули пожары.
На Оболони, в жилом массиве, горит помещение аптеки. Медики дежурят на месте. ... В Шевченковском районе пожар в здании бизнес-центра. ... В Соломенском районе пожар в многоэтажном доме. В Подольском обломки БПЛА упали на двух локациях.
В свою очередь руководитель столичной городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о разрушениях в бизнес-центре в Голосеевском районе. Также, по его словам, в Шевченковском районе горят нежилые помещения, а в Оболонском районе пожар охватил склады.
Тем временем местные паблики сообщают о густом дыме от пожаров и призывают киевлян закрывать окна и не открывать их без крайней необходимости.
В 5:09 КГГА объявила отбой воздушной тревоги, которая длилась более 5 часов.
Напомним
В ночь на 10 июня Киев подвергся массированной атаке дронов. Обломки упали в Деснянском, Шевченковском, Подольском, Дарницком и Оболонском районах, есть раненые, повреждения и пожары.
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