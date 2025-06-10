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Ночная атака на Киев: есть пострадавшие, пожары едва ли не во всех районах города

Киев • УНН

 • 13297 просмотра

Ночью Киев подвергся массированной атаке дронов. В Оболонском районе госпитализирован один пострадавший, есть разрушения и пожары в различных районах города.

Ночная атака на Киев: есть пострадавшие, пожары едва ли не во всех районах города

В Оболонском районе Киева медики госпитализировали одного пострадавшего в результате ночной массированной атаки врага. Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

Он уточнил, что до этого медики оказали помощь на месте пострадавшему в Дарницком районе.

Кличко также рассказал, что из-за вражеских обстрелов во многих районах Киева вспыхнули пожары.

На Оболони, в жилом массиве, горит помещение аптеки. Медики дежурят на месте. ... В Шевченковском районе пожар в здании бизнес-центра. ... В Соломенском районе пожар в многоэтажном доме. В Подольском обломки БПЛА упали на двух локациях.

- написал мэр Киева.

В свою очередь руководитель столичной городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о разрушениях в бизнес-центре в Голосеевском районе. Также, по его словам, в Шевченковском районе горят нежилые помещения, а в Оболонском районе пожар охватил склады.

Тем временем местные паблики сообщают о густом дыме от пожаров и призывают киевлян закрывать окна и не открывать их без крайней необходимости.

В 5:09 КГГА объявила отбой воздушной тревоги, которая длилась более 5 часов.

Напомним

В ночь на 10 июня Киев подвергся массированной атаке дронов. Обломки упали в Деснянском, Шевченковском, Подольском, Дарницком и Оболонском районах, есть раненые, повреждения и пожары.

"Сломать украинцев террором не получится": Ермак прокомментировал ночные атаки россиян на Киев и Одессу10.06.25, 04:47 • 1206 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ВойнаКиев
Виталий Кличко
Киев
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