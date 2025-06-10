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Нічна атака на Київ: є постраждалі, пожежі ледь не в усіх районах міста

Київ • УНН

 • 16143 перегляди

Вночі Київ зазнав масованої атаки дронів. В Оболонському районі госпіталізовано одного постраждалого, є руйнування та пожежі в різних районах міста.

Нічна атака на Київ: є постраждалі, пожежі ледь не в усіх районах міста

В Оболонському районі Києва медики госпіталізували одного постраждалого внаслідок нічної масованої атаки ворога. Про це повідомив столичний мер Віталій Кличко, інформує УНН.

Деталі

Він уточнив, що до цього медики надали допомогу на місці постраждалому в Дарницькому районі.

Кличко також розповів, що через ворожі обстріли в багатьох районах Києва спалахнули пожежі.

На Оболоні, в житловому масиві, горить приміщення аптеки. Медики чергують на місці. ... У Шевченківському районі пожежа в будівлі бізнес-центру. ... У Соломʼянському районі пожежа в багатоповерховому будинку. У Подільському уламки БпЛА впали на двох локаціях.

- написав мер Києва.

У свою чергу керівник столичної міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про руйнування в бізнес-центрі у Голосіївському районі. Також, за його словами, у Шевченківському районі горять нежитлові приміщення, а в Оболонському районі пожежа охопила склади.

Тим часом місцеві пабліки повідомляють про густий дим від пожеж і закликають киян закривати вікна і не відкривати їх без крайньої необхідності.

О 5:09 КМДА оголосила відбій повітряної тривоги, яка тривала понад 5 годин.

Нагадаємо

У ніч на 10 червня Київ зазнав масованої атаки дронів. Уламки впали в Деснянському, Шевченківському, Подільському, Дарницькому та Оболонському районах, є поранені, пошкодження та пожежі.

"Зламати українців терором не вийде": Єрмак прокоментував нічні атаки росіян на Київ та Одесу10.06.25, 04:47 • 1756 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаКиїв
Кличко Віталій Володимирович
Kyiv
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