Нічна атака на Київ: є постраждалі, пожежі ледь не в усіх районах міста

В Оболонському районі Києва медики госпіталізували одного постраждалого внаслідок нічної масованої атаки ворога. Про це повідомив столичний мер Віталій Кличко, інформує УНН.

Він уточнив, що до цього медики надали допомогу на місці постраждалому в Дарницькому районі.

Кличко також розповів, що через ворожі обстріли в багатьох районах Києва спалахнули пожежі.

На Оболоні, в житловому масиві, горить приміщення аптеки. Медики чергують на місці. ... У Шевченківському районі пожежа в будівлі бізнес-центру. ... У Соломʼянському районі пожежа в багатоповерховому будинку. У Подільському уламки БпЛА впали на двох локаціях.