Нічна атака на Київ: є постраждалі, пожежі ледь не в усіх районах міста
Київ • УНН
Вночі Київ зазнав масованої атаки дронів. В Оболонському районі госпіталізовано одного постраждалого, є руйнування та пожежі в різних районах міста.
В Оболонському районі Києва медики госпіталізували одного постраждалого внаслідок нічної масованої атаки ворога. Про це повідомив столичний мер Віталій Кличко, інформує УНН.
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Він уточнив, що до цього медики надали допомогу на місці постраждалому в Дарницькому районі.
Кличко також розповів, що через ворожі обстріли в багатьох районах Києва спалахнули пожежі.
На Оболоні, в житловому масиві, горить приміщення аптеки. Медики чергують на місці. ... У Шевченківському районі пожежа в будівлі бізнес-центру. ... У Соломʼянському районі пожежа в багатоповерховому будинку. У Подільському уламки БпЛА впали на двох локаціях.
У свою чергу керівник столичної міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про руйнування в бізнес-центрі у Голосіївському районі. Також, за його словами, у Шевченківському районі горять нежитлові приміщення, а в Оболонському районі пожежа охопила склади.
Тим часом місцеві пабліки повідомляють про густий дим від пожеж і закликають киян закривати вікна і не відкривати їх без крайньої необхідності.
О 5:09 КМДА оголосила відбій повітряної тривоги, яка тривала понад 5 годин.
Нагадаємо
У ніч на 10 червня Київ зазнав масованої атаки дронів. Уламки впали в Деснянському, Шевченківському, Подільському, Дарницькому та Оболонському районах, є поранені, пошкодження та пожежі.
"Зламати українців терором не вийде": Єрмак прокоментував нічні атаки росіян на Київ та Одесу10.06.25, 04:47 • 1756 переглядiв