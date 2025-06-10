кремль требует уступок от США по Украине для переговоров по контролю над вооружениями - ISW

кремль, похоже, отказывается от перспективы двусторонних переговоров с Соединенными Штатами по контролю над вооружениями, чтобы добиться от США превентивных уступок по войне в Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что накануне пресс-секретарь кремля дмитрий песков ответил на вопрос об отмене Россией моратория на размещение ракет наземного базирования, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявив, что россия сохраняет "свободу действий", повторив заявление заместителя министра иностранных дел россии сергея рябкова от 7 июня о том, что "односторонний мораторий" россии на развертывание таких ракет приближается к "логическому завершению".

рябков заявил 9 июня, что россии и Соединенным Штатам нужна "надежная ... военно-политическая основа" для возобновления переговоров по контролю над вооружениями, и что Соединенные Штаты должны быть готовы уважать "фундаментальные интересы" россии для нормализации двусторонних отношений отмечают в ISW.

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Там также указывают, что рябков заявил, что действия США по войне в Украине могут продемонстрировать серьезность намерений Соединенных Штатов улучшить отношения с россией. При этом министр иностранных дел рф сергей лавров также заявил, что россия будет готова возобновить переговоры о стратегической стабильности с Соединенными Штатами, когда они будут проходить на равных.

"Официальные лица кремля, похоже, утверждают, что готовность россии участвовать в переговорах по контролю над вооружениями с Соединенными Штатами в будущем зависит от получения россией превентивных уступок от Соединенных Штатов по войне в Украине", - резюмируют аналитики.

Напомним

По данным украинской разведки, рф увеличивает количество личного состава и производства вооружения.

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