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кремль вимагає поступок від США щодо України для переговорів з контролю над озброєннями - ISW

Київ • УНН

 • 6430 перегляди

росія пов'язує переговори про контроль над озброєннями з поступками США щодо війни в Україні. москва наполягає на повазі до своїх "інтересів" для відновлення діалогу.

кремль вимагає поступок від США щодо України для переговорів з контролю над озброєннями - ISW

кремль, схоже, відмовляється від перспективи двосторонніх переговорів із Сполученими Штатами щодо контролю над озброєннями, щоб добитися від США превентивних поступок щодо війни в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують, що напередодні прессекретар кремля дмитро пєсков відповів на запитання про скасування Росією мораторію на розміщення ракет наземного базування, заборонених Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД), заявивши, що росія зберігає "свободу дій", повторивши заяву заступника міністра закордонних справ росії сергія рябкова від 7 червня про те, що "односторонній мораторій" росії на розгортання таких ракет наближається до "логічного завершення".

рябков заявив 9 червня, що росії та Сполученим Штатам потрібна "надійна ... військово-політична основа" для відновлення переговорів щодо контролю над озброєннями, і що Сполучені Штати повинні бути готові поважати "фундаментальні інтереси" росії для нормалізації двосторонніх відносин

зазначають в ISW.

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Там також вказують, що рябков заявив, що дії США щодо війни в Україні можуть продемонструвати серйозність намірів Сполучених Штатів поліпшити відносини з росією. При цьому міністр закордонних справ рф сергій лавров також заявив, що росія буде готова відновити переговори про стратегічну стабільність зі Сполученими Штатами, коли вони будуть проходити на рівних.

"Офіційні особи кремля, схоже, стверджують, що готовність росії брати участь у переговорах щодо контролю над озброєннями зі Сполученими Штатами в майбутньому залежить від отримання росією превентивних поступок від Сполучених Штатів щодо війни в Україні", - резюмують аналітики.

Нагадаємо

За даними української розвідки, рф збільшує кількість особового складу та виробництва озброєння.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Політика
Інститут вивчення війни
Сполучені Штати Америки
Україна
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