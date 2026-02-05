$43.170.02
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 15121 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 25659 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 20345 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
4 лютого, 18:32 • 19881 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 20112 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 18823 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
4 лютого, 15:39 • 15331 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 13861 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 20271 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
На напрямку Покровська та Мирнограда ворог наростив удари КАБами на 65% - ДШВ

Київ • УНН

 • 102 перегляди

У січні 2026 року ворог скинув 1340 авіабомб на Покровський та Мирноградський напрямки, що на 65% більше, ніж у грудні. Російська тактична авіація є найбільшою проблемою у стримуванні ворога.

На напрямку Покровська та Мирнограда ворог наростив удари КАБами на 65% - ДШВ

На Покровському напрямку ворог збільшив кількість ударів КАБами на 65% у січні, повідомили у четвер у 7-му корпусі Десантно-штрумових військ ЗСУ, пише УНН.

Січень 2026 року - став місяцем посилення роботи ворожої тактичної авіації на напрямку Покровська та Мирнограду. За цей період ворог скинув на агломерацію 1340 авіабомб. Це - на 65% більше порівняно з груднем. Противник буквально стирає наші міста та села з лиця землі

- повідомили у 7-му корпусі ДШВ.

Там коротко розповіли, "чому тактична авіація противника – найбільша проблема у стримуванні ворога на Покровському напрямку":

  1. Як часто ворог застосовує авіаудари: "У різні періоди – по-різному. Інколи – 5 разів на добу, а деколи – більше 20. Часто це залежить під погоди: при погіршенні видимості росіяни не в змозі масово застосовувати дрони, тож замінюють їх авіаударами".
    1. Чи економить ворог КАБи: "Ні. Для ворога не проблема витратити «повний пакет» авіабомб в одну точку. Нещодавно зафіксували випадок, коли противник вирішив знищити один наш міномет, який заважав просуватися ворожій піхоті. І скинув лише на одну позицію – 6 КАБів".
      1. Чому не збиваємо їхню авіацію: "Це – об’єктивна реальність. Ворожа авіація скидає КАБи за десятки кілометрів. Навіть якщо підтягнути ППО тактичного чи оперативного рівня до «нуля», літаки часто залишаються поза зоною досяжності".
        1. Що це означає для підрозділів: "Це означає, що стійкість підрозділів сьогодні вимірюється здатністю працювати під постійним авіаційним пресингом".

          Понад третина зі 133 боїв - на Покровському, Гуляйпільському та Слов'янському напрямках: карта від Генштабу05.02.26, 08:38 • 2160 переглядiв

          Юлія Шрамко

          Війна в Україні
          Село
          Техніка
          Воєнний стан
          Війна в Україні
          Покровськ
          Мирноград