На напрямку Покровська та Мирнограда ворог наростив удари КАБами на 65% - ДШВ

На Покровському напрямку ворог збільшив кількість ударів КАБами на 65% у січні, повідомили у четвер у 7-му корпусі Десантно-штрумових військ ЗСУ, пише УНН.

Січень 2026 року - став місяцем посилення роботи ворожої тактичної авіації на напрямку Покровська та Мирнограду. За цей період ворог скинув на агломерацію 1340 авіабомб. Це - на 65% більше порівняно з груднем. Противник буквально стирає наші міста та села з лиця землі - повідомили у 7-му корпусі ДШВ.

Там коротко розповіли, "чому тактична авіація противника – найбільша проблема у стримуванні ворога на Покровському напрямку":

Як часто ворог застосовує авіаудари: "У різні періоди – по-різному. Інколи – 5 разів на добу, а деколи – більше 20. Часто це залежить під погоди: при погіршенні видимості росіяни не в змозі масово застосовувати дрони, тож замінюють їх авіаударами". Чи економить ворог КАБи: "Ні. Для ворога не проблема витратити «повний пакет» авіабомб в одну точку. Нещодавно зафіксували випадок, коли противник вирішив знищити один наш міномет, який заважав просуватися ворожій піхоті. І скинув лише на одну позицію – 6 КАБів". Чому не збиваємо їхню авіацію: "Це – об’єктивна реальність. Ворожа авіація скидає КАБи за десятки кілометрів. Навіть якщо підтягнути ППО тактичного чи оперативного рівня до «нуля», літаки часто залишаються поза зоною досяжності". Що це означає для підрозділів: "Це означає, що стійкість підрозділів сьогодні вимірюється здатністю працювати під постійним авіаційним пресингом".

