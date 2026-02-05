На направлении Покровска и Мирнограда в январе враг нарастил удары КАБами на 65% - ДШВ

На Покровском направлении враг увеличил количество ударов КАБами на 65% в январе, сообщили в четверг в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ, пишет УНН.

Январь 2026 года – стал месяцем усиления работы вражеской тактической авиации на направлении Покровска и Мирнограда. За этот период враг сбросил на агломерацию 1340 авиабомб. Это – на 65% больше по сравнению с декабрем. Противник буквально стирает наши города и села с лица земли - сообщили в 7-м корпусе ДШВ.

Там кратко рассказали, "почему тактическая авиация противника – самая большая проблема в сдерживании врага на Покровском направлении":

Как часто враг применяет авиаудары: "В разные периоды – по-разному. Иногда – 5 раз в сутки, а порой – более 20. Часто это зависит от погоды: при ухудшении видимости россияне не в состоянии массово применять дроны, поэтому заменяют их авиаударами". Экономит ли враг КАБы: "Нет. Для врага не проблема потратить «полный пакет» авиабомб в одну точку. Недавно зафиксировали случай, когда противник решил уничтожить один наш миномет, который мешал продвигаться вражеской пехоте. И сбросил только на одну позицию – 6 КАБов". Почему не сбиваем их авиацию: "Это – объективная реальность. Вражеская авиация сбрасывает КАБы за десятки километров. Даже если подтянуть ПВО тактического или оперативного уровня к «нулю», самолеты часто остаются вне зоны досягаемости". Что это значит для подразделений: "Это значит, что устойчивость подразделений сегодня измеряется способностью работать под постоянным авиационным прессингом".

