07:22 • 3718 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 14957 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 25501 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 20225 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
4 февраля, 18:32 • 19791 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
4 февраля, 16:19 • 20062 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
4 февраля, 15:42 • 18774 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
4 февраля, 15:39 • 15312 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
4 февраля, 15:02 • 13847 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 20257 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
На направлении Покровска и Мирнограда в январе враг нарастил удары КАБами на 65% - ДШВ

Киев • УНН

 • 28 просмотра

В январе 2026 года враг сбросил 1340 авиабомб на Покровское и Мирноградское направления, что на 65% больше, чем в декабре. Российская тактическая авиация является самой большой проблемой в сдерживании врага.

На направлении Покровска и Мирнограда в январе враг нарастил удары КАБами на 65% - ДШВ

На Покровском направлении враг увеличил количество ударов КАБами на 65% в январе, сообщили в четверг в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ, пишет УНН.

Январь 2026 года – стал месяцем усиления работы вражеской тактической авиации на направлении Покровска и Мирнограда. За этот период враг сбросил на агломерацию 1340 авиабомб. Это – на 65% больше по сравнению с декабрем. Противник буквально стирает наши города и села с лица земли

- сообщили в 7-м корпусе ДШВ.

Там кратко рассказали, "почему тактическая авиация противника – самая большая проблема в сдерживании врага на Покровском направлении":

  1. Как часто враг применяет авиаудары: "В разные периоды – по-разному. Иногда – 5 раз в сутки, а порой – более 20. Часто это зависит от погоды: при ухудшении видимости россияне не в состоянии массово применять дроны, поэтому заменяют их авиаударами".
    1. Экономит ли враг КАБы: "Нет. Для врага не проблема потратить «полный пакет» авиабомб в одну точку. Недавно зафиксировали случай, когда противник решил уничтожить один наш миномет, который мешал продвигаться вражеской пехоте. И сбросил только на одну позицию – 6 КАБов".
      1. Почему не сбиваем их авиацию: "Это – объективная реальность. Вражеская авиация сбрасывает КАБы за десятки километров. Даже если подтянуть ПВО тактического или оперативного уровня к «нулю», самолеты часто остаются вне зоны досягаемости".
        1. Что это значит для подразделений: "Это значит, что устойчивость подразделений сегодня измеряется способностью работать под постоянным авиационным прессингом".

          Более трети из 133 боев - на Покровском, Гуляйпольском и Славянском направлениях: карта от Генштаба05.02.26, 08:38 • 2134 просмотра

          Юлия Шрамко

