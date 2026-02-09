На Київщині виховательку дитбудинку підозрюють у знущанні з дітей: обмежувала доступ до їжі, води та меддопомоги

$43.050.09
50.760.13
ukenru
Ексклюзив
16:18 • 698 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
15:20 • 3076 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 17621 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 33058 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 37176 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 54234 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 52508 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 42204 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 40499 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 27050 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 32803 перегляди
Атака рф на Волинь: мер Нововолинська повідомив про удар ворога по підстанції, понад 80 тис. споживачів без світла9 лютого, 06:57 • 7136 перегляди
Залізниця знову зазнала ворожих ударів, є затримки поїздів - Укрзалізниця9 лютого, 09:47 • 20972 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 13963 перегляди
Гнилі продукти для військових і мільйонні відкати: майор тилу бригади ДШВ отримав підозруVideo13:13 • 12197 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 14:55 • 3632 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 14054 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 58428 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 79822 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 96504 перегляди
Андрій Шевченко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Дмитро Михайленко
Україна
Сумська область
Франція
Сполучені Штати Америки
Італія
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo15:48 • 730 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи15:11 • 1722 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 32883 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 37480 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 50692 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Forbes
Bild

На Київщині виховательку дитбудинку підозрюють у знущанні з дітей: обмежувала доступ до їжі, води та меддопомоги

Київ • УНН

 • 4 перегляди

На Київщині вихователька дитячого будинку сімейного типу підозрюється у знущанні з п'ятьох дітей, обмежуючи їх у їжі, воді та меддопомозі. Постраждалих дітей влаштовано до нового дитбудинку, а виховательці загрожує до 15 років ув'язнення.

На Київщині виховательку дитбудинку підозрюють у знущанні з дітей: обмежувала доступ до їжі, води та меддопомоги

На Київщині правоохоронці викрили жінку, яка протягом кількох років знущалася з дітей у дитячому будинку сімейного типу. За даними слідства, вона застосовувала фізичне та психологічне насильство до п’ятьох неповнолітніх, за що їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє поліція Київської області, пише УНН.

На Броварщині 50-річна зловмисниця систематично вчиняла фізичне та психологічне насильство щодо неповнолітніх дітей, позбавлених батьківського піклування. За скоєне їй загрожує до 15 років позбавлення волі

- йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що упродовж 2023–2024 років підозрювана, виконуючи обов’язки матері-виховательки дитячого будинку сімейного типу, разом з іншою наразі невстановленою особою здійснювала фізичне та психологічне насильство щодо п’ятьох дітей віком від 3 до 14 років.

Зловмисниця принижувала їхню гідність, завдавала фізичного болю та моральних страждань, обмежувала в доступі до їжі, питної води, освіти та медичної допомоги.

Крім того, слідством задокументовано факти незаконного позбавлення волі дітей, примушування їх до фізичної праці та використання уразливого стану малолітніх.

Наразі всі постраждалі діти влаштовані до нового дитячого будинку сімейного типу Калинівської територіальної громади, де їм надається необхідна допомога та належне піклування.

Слідчі за процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Антисанітарія та протерміновані продукти: п'ятеро дітей вилучено з антисанітарних умов проживання на Хмельниччині30.01.26, 14:09 • 2847 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Довічне позбавлення волі
Броварський район
Національна поліція України
Київська область