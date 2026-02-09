На Київщині виховательку дитбудинку підозрюють у знущанні з дітей: обмежувала доступ до їжі, води та меддопомоги
Київ • УНН
На Київщині вихователька дитячого будинку сімейного типу підозрюється у знущанні з п'ятьох дітей, обмежуючи їх у їжі, воді та меддопомозі. Постраждалих дітей влаштовано до нового дитбудинку, а виховательці загрожує до 15 років ув'язнення.
На Київщині правоохоронці викрили жінку, яка протягом кількох років знущалася з дітей у дитячому будинку сімейного типу. За даними слідства, вона застосовувала фізичне та психологічне насильство до п’ятьох неповнолітніх, за що їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє поліція Київської області, пише УНН.
На Броварщині 50-річна зловмисниця систематично вчиняла фізичне та психологічне насильство щодо неповнолітніх дітей, позбавлених батьківського піклування. За скоєне їй загрожує до 15 років позбавлення волі
Правоохоронці встановили, що упродовж 2023–2024 років підозрювана, виконуючи обов’язки матері-виховательки дитячого будинку сімейного типу, разом з іншою наразі невстановленою особою здійснювала фізичне та психологічне насильство щодо п’ятьох дітей віком від 3 до 14 років.
Зловмисниця принижувала їхню гідність, завдавала фізичного болю та моральних страждань, обмежувала в доступі до їжі, питної води, освіти та медичної допомоги.
Крім того, слідством задокументовано факти незаконного позбавлення волі дітей, примушування їх до фізичної праці та використання уразливого стану малолітніх.
Наразі всі постраждалі діти влаштовані до нового дитячого будинку сімейного типу Калинівської територіальної громади, де їм надається необхідна допомога та належне піклування.
Слідчі за процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Антисанітарія та протерміновані продукти: п'ятеро дітей вилучено з антисанітарних умов проживання на Хмельниччині30.01.26, 14:09 • 2847 переглядiв