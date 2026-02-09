$43.050.09
Эксклюзив
16:18 • 1124 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
15:20 • 3490 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 17853 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 33306 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 37335 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 54344 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 52590 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 42244 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 40535 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 27077 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
В Киевской области воспитательницу детдома подозревают в издевательствах над детьми: ограничивала доступ к еде, воде и медпомощи

Киев • УНН

 • 154 просмотра

В Киевской области воспитательница детского дома семейного типа подозревается в издевательствах над пятью детьми, ограничивая их в еде, воде и медпомощи. Пострадавшие дети устроены в новый детдом, а воспитательнице грозит до 15 лет заключения.

В Киевской области воспитательницу детдома подозревают в издевательствах над детьми: ограничивала доступ к еде, воде и медпомощи

В Киевской области правоохранители разоблачили женщину, которая в течение нескольких лет издевалась над детьми в детском доме семейного типа. По данным следствия, она применяла физическое и психологическое насилие к пятерым несовершеннолетним, за что ей грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция Киевской области, пишет УНН.

В Броварском районе 50-летняя злоумышленница систематически совершала физическое и психологическое насилие в отношении несовершеннолетних детей, лишенных родительской опеки. За содеянное ей грозит до 15 лет лишения свободы

- говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в течение 2023–2024 годов подозреваемая, исполняя обязанности матери-воспитательницы детского дома семейного типа, вместе с другим пока неустановленным лицом осуществляла физическое и психологическое насилие в отношении пятерых детей в возрасте от 3 до 14 лет.

Злоумышленница унижала их достоинство, причиняла физическую боль и моральные страдания, ограничивала в доступе к пище, питьевой воде, образованию и медицинской помощи.

Кроме того, следствием задокументированы факты незаконного лишения свободы детей, принуждения их к физическому труду и использования уязвимого состояния малолетних.

Сейчас все пострадавшие дети устроены в новый детский дом семейного типа Калиновской территориальной общины, где им оказывается необходимая помощь и надлежащая опека.

Следователи при процессуальном руководстве Броварской окружной прокуратуры сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Ольга Розгон

