В Киевской области воспитательницу детдома подозревают в издевательствах над детьми: ограничивала доступ к еде, воде и медпомощи
Киев • УНН
В Киевской области воспитательница детского дома семейного типа подозревается в издевательствах над пятью детьми, ограничивая их в еде, воде и медпомощи. Пострадавшие дети устроены в новый детдом, а воспитательнице грозит до 15 лет заключения.
В Киевской области правоохранители разоблачили женщину, которая в течение нескольких лет издевалась над детьми в детском доме семейного типа. По данным следствия, она применяла физическое и психологическое насилие к пятерым несовершеннолетним, за что ей грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция Киевской области, пишет УНН.
В Броварском районе 50-летняя злоумышленница систематически совершала физическое и психологическое насилие в отношении несовершеннолетних детей, лишенных родительской опеки. За содеянное ей грозит до 15 лет лишения свободы
Правоохранители установили, что в течение 2023–2024 годов подозреваемая, исполняя обязанности матери-воспитательницы детского дома семейного типа, вместе с другим пока неустановленным лицом осуществляла физическое и психологическое насилие в отношении пятерых детей в возрасте от 3 до 14 лет.
Злоумышленница унижала их достоинство, причиняла физическую боль и моральные страдания, ограничивала в доступе к пище, питьевой воде, образованию и медицинской помощи.
Кроме того, следствием задокументированы факты незаконного лишения свободы детей, принуждения их к физическому труду и использования уязвимого состояния малолетних.
Сейчас все пострадавшие дети устроены в новый детский дом семейного типа Калиновской территориальной общины, где им оказывается необходимая помощь и надлежащая опека.
Следователи при процессуальном руководстве Броварской окружной прокуратуры сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается.
Антисанитария и просроченные продукты: пятеро детей изъяты из антисанитарных условий проживания в Хмельницкой области30.01.26, 14:09 • 2847 просмотров