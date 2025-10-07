На Київщині раптово помер чоловік у лікарні, куди приїхав на ВЛК: справу розслідує поліція
Київ • УНН
43-річний чоловік, який прибув до Борисполя для проходження ВЛК, раптово помер на території лікарні. Медики надали допомогу, але врятувати його не вдалося.
У Борисполі на території лікарні раптово помер 43-річний чоловік, який прибув до міста для проходження військово-лікарської комісії. Попри надану медичну допомогу, врятувати його не вдалося. Про це повідомляє Нацполіція Київської області пише УНН.
6 жовтня до поліції надійшло повідомлення від працівника приймального відділення Бориспільської лікарні про те, що на території медзакладу чоловікові раптово стало зле
Попередньо встановлено, що на території лікарні раптово впав та отримав тілесні ушкодження 43-річний чоловік. Медики оперативно надали первинну допомогу, однак врятувати його життя не вдалося.
За словами свідків, чоловік прибув до міста для проходження військово-лікарської комісії.
За даним фактом слідчі Бориспільського районного управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
