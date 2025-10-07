На Київщині раптово помер чоловік у лікарні, куди приїхав на ВЛК: справу розслідує поліція

У Борисполі на території лікарні раптово помер 43-річний чоловік, який прибув до міста для проходження військово-лікарської комісії. Попри надану медичну допомогу, врятувати його не вдалося. Про це повідомляє Нацполіція Київської області пише УНН.

6 жовтня до поліції надійшло повідомлення від працівника приймального відділення Бориспільської лікарні про те, що на території медзакладу чоловікові раптово стало зле - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що на території лікарні раптово впав та отримав тілесні ушкодження 43-річний чоловік. Медики оперативно надали первинну допомогу, однак врятувати його життя не вдалося.

За словами свідків, чоловік прибув до міста для проходження військово-лікарської комісії.

За даним фактом слідчі Бориспільського районного управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Викрадення чоловіка акторки не було: Нацполіція про інцидент на блокпості у Києві