В Киевской области внезапно умер мужчина в больнице, куда приехал на ВВК: дело расследует полиция
Киев • УНН
43-летний мужчина, прибывший в Борисполь для прохождения ВВК, внезапно скончался на территории больницы. Медики оказали помощь, но спасти его не удалось.
В Борисполе на территории больницы внезапно скончался 43-летний мужчина, прибывший в город для прохождения военно-врачебной комиссии. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его не удалось. Об этом сообщает Нацполиция Киевской области, пишет УНН.
6 октября в полицию поступило сообщение от работника приемного отделения Бориспольской больницы о том, что на территории медучреждения мужчине внезапно стало плохо
Предварительно установлено, что на территории больницы внезапно упал и получил телесные повреждения 43-летний мужчина. Медики оперативно оказали первичную помощь, однако спасти его жизнь не удалось.
По словам свидетелей, мужчина прибыл в город для прохождения военно-врачебной комиссии.
По данному факту следователи Бориспольского районного управления полиции Киевской области начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.
