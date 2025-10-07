В Киевской области внезапно умер мужчина в больнице, куда приехал на ВВК: дело расследует полиция

В Борисполе на территории больницы внезапно скончался 43-летний мужчина, прибывший в город для прохождения военно-врачебной комиссии. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его не удалось. Об этом сообщает Нацполиция Киевской области, пишет УНН.

6 октября в полицию поступило сообщение от работника приемного отделения Бориспольской больницы о том, что на территории медучреждения мужчине внезапно стало плохо - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что на территории больницы внезапно упал и получил телесные повреждения 43-летний мужчина. Медики оперативно оказали первичную помощь, однако спасти его жизнь не удалось.

По словам свидетелей, мужчина прибыл в город для прохождения военно-врачебной комиссии.

По данному факту следователи Бориспольского районного управления полиции Киевской области начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

