Похищения мужа актрисы не было: Нацполиция об инциденте на блокпосту в Киеве

Эксклюзив
09:44 • 4252 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
07:13 • 23772 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 36191 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 66226 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 55437 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 55159 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 97818 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 36417 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 41524 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 67814 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
Эксклюзивы
Популярные новости
Немецкая разведка имеет доказательства того, что Кремль обсуждает нападение на НАТО7 октября, 01:50 • 10935 просмотра
Президент и премьер-министр Финляндии посетят США для встречи с Трампом: о чем будут говорить7 октября, 03:01 • 17514 просмотра
Российские захватчики потеряли 1020 военных и 458 единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ7 октября, 04:42 • 23339 просмотра
Страны ЕС договорились ограничить поездки российских дипломатов на фоне всплеска потенциально шпионских атак - FT05:57 • 17820 просмотра
рф атаковала Украину баллистикой и 152 беспилотниками: обезврежено 88 дронов06:06 • 10331 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
07:13 • 23772 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto6 октября, 12:01 • 48821 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 58349 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto6 октября, 06:06 • 97818 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 198440 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 21597 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 74803 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 70506 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 145561 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 76909 просмотра
Похищения мужа актрисы не было: Нацполиция об инциденте на блокпосту в Киеве

Киев • УНН

 • 866 просмотра

Полиция опровергает информацию о похищении мужа актрисы и насильственных действиях. Мужчина, уклоняющийся от призыва, добровольно согласился проехать в Святошинский РТЦК.

Похищения мужа актрисы не было: Нацполиция об инциденте на блокпосту в Киеве

Полицейские не похищали мужчину в Киеве на блокпосту. Правоохранители при оформлении админматериалов установили, что мужчина числится как лицо, уклоняющееся от призыва, поэтому полицейские предложили ему проехать в Святошинский РТЦК для выяснения обстоятельств, на что он добровольно согласился.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

В социальных сетях распространяется информация о якобы "похищении мужчины" и "насильственных действиях полиции" в отношении его жены. Подчеркиваем: эта информация не соответствует действительности

- заявили в полиции. 

Сообщается, что 5 октября около 23:00 на одном из блокпостов в Святошинском районе столицы полицейские остановили автомобиль Ford из-за нарушения водителем правил дорожного движения - невыполнения требований дорожного знака 3.41 "Контроль". 

При оформлении административных материалов правоохранители установили, что мужчина числится как лицо, уклоняющееся от призыва, в связи с чем подлежит доставке в РТЦК и СП. Полицейские предложили ему проехать в Святошинский РТЦК для выяснения обстоятельств, на что он добровольно согласился

- сообщает полиция.  

Утверждается, что на место происшествия - на блокпост - прибыла женщина, представившаяся женой водителя. 

Она вела себя агрессивно, выбегала на проезжую часть, ложилась на дорогу, угрожала полицейским и нецензурно выражалась. Правоохранители не применяли к ней силу, а вызвали карету скорой помощи, чтобы предотвратить возможный вред для нее самой и окружающих. Что касается мужчины. Когда приехала жена, он уже был в экипаже полиции. Однако отказался выходить из авто и поехал в РТЦК для уточнения данных. Никакого задержания или "похищения" не произошло

- заявляет полиция.

В полиции отметили, что понимают, что подобные инциденты, эмоционально освещенные одной стороной, могут вызвать резонанс.

В то же время напоминаем, что действия правоохранителей документируются на бодикамеры, соответственно обнародуем видео происшествия. Надеемся, что обнародованное видео позволит общественности оценить ситуацию на основе фактов, а не эмоциональных заявлений

- утверждают в полиции.

Контекст

Актриса Елена Репина, известная ролями в сериалах "Слуга народа" и "Реальная мистика", заявляла, что ее мужа якобы забрали представители ТЦК, а сама она стала жертвой жестокого обращения со стороны полиции.

Конфликт во время мобилизационной проверки в Киеве: мужчину забрала скорая06.10.25, 16:42 • 2656 просмотров

Анна Мурашко

