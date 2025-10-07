Похищения мужа актрисы не было: Нацполиция об инциденте на блокпосту в Киеве
Полиция опровергает информацию о похищении мужа актрисы и насильственных действиях. Мужчина, уклоняющийся от призыва, добровольно согласился проехать в Святошинский РТЦК.
Полицейские не похищали мужчину в Киеве на блокпосту. Правоохранители при оформлении админматериалов установили, что мужчина числится как лицо, уклоняющееся от призыва, поэтому полицейские предложили ему проехать в Святошинский РТЦК для выяснения обстоятельств, на что он добровольно согласился.
Детали
В социальных сетях распространяется информация о якобы "похищении мужчины" и "насильственных действиях полиции" в отношении его жены. Подчеркиваем: эта информация не соответствует действительности
Сообщается, что 5 октября около 23:00 на одном из блокпостов в Святошинском районе столицы полицейские остановили автомобиль Ford из-за нарушения водителем правил дорожного движения - невыполнения требований дорожного знака 3.41 "Контроль".
При оформлении административных материалов правоохранители установили, что мужчина числится как лицо, уклоняющееся от призыва, в связи с чем подлежит доставке в РТЦК и СП. Полицейские предложили ему проехать в Святошинский РТЦК для выяснения обстоятельств, на что он добровольно согласился
Утверждается, что на место происшествия - на блокпост - прибыла женщина, представившаяся женой водителя.
Она вела себя агрессивно, выбегала на проезжую часть, ложилась на дорогу, угрожала полицейским и нецензурно выражалась. Правоохранители не применяли к ней силу, а вызвали карету скорой помощи, чтобы предотвратить возможный вред для нее самой и окружающих. Что касается мужчины. Когда приехала жена, он уже был в экипаже полиции. Однако отказался выходить из авто и поехал в РТЦК для уточнения данных. Никакого задержания или "похищения" не произошло
В полиции отметили, что понимают, что подобные инциденты, эмоционально освещенные одной стороной, могут вызвать резонанс.
В то же время напоминаем, что действия правоохранителей документируются на бодикамеры, соответственно обнародуем видео происшествия. Надеемся, что обнародованное видео позволит общественности оценить ситуацию на основе фактов, а не эмоциональных заявлений
Контекст
Актриса Елена Репина, известная ролями в сериалах "Слуга народа" и "Реальная мистика", заявляла, что ее мужа якобы забрали представители ТЦК, а сама она стала жертвой жестокого обращения со стороны полиции.
