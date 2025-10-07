Похищения мужа актрисы не было: Нацполиция об инциденте на блокпосту в Киеве

Полицейские не похищали мужчину в Киеве на блокпосту. Правоохранители при оформлении админматериалов установили, что мужчина числится как лицо, уклоняющееся от призыва, поэтому полицейские предложили ему проехать в Святошинский РТЦК для выяснения обстоятельств, на что он добровольно согласился.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Сообщается, что 5 октября около 23:00 на одном из блокпостов в Святошинском районе столицы полицейские остановили автомобиль Ford из-за нарушения водителем правил дорожного движения - невыполнения требований дорожного знака 3.41 "Контроль".

При оформлении административных материалов правоохранители установили, что мужчина числится как лицо, уклоняющееся от призыва, в связи с чем подлежит доставке в РТЦК и СП. Полицейские предложили ему проехать в Святошинский РТЦК для выяснения обстоятельств, на что он добровольно согласился

Утверждается, что на место происшествия - на блокпост - прибыла женщина, представившаяся женой водителя.

Она вела себя агрессивно, выбегала на проезжую часть, ложилась на дорогу, угрожала полицейским и нецензурно выражалась. Правоохранители не применяли к ней силу, а вызвали карету скорой помощи, чтобы предотвратить возможный вред для нее самой и окружающих. Что касается мужчины. Когда приехала жена, он уже был в экипаже полиции. Однако отказался выходить из авто и поехал в РТЦК для уточнения данных. Никакого задержания или "похищения" не произошло