Викрадення чоловіка акторки не було: Нацполіція про інцидент на блокпості у Києві

Поліцейські не викрадали чоловіка у Києві на блокпості. Правоохоронці під час оформлення адмінматеріалів встановили, що чоловік вважається як особа, яка ухиляється від призову, тому поліцейські запропонували йому проїхати до Святошинського РТЦК для з’ясування обставин, на що він добровільно погодився.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі

У соціальних мережах поширюється інформація про нібито "викрадення чоловіка" та "насильницькі дії поліції" стосовно його дружини. Наголошуємо: ця інформація не відповідає дійсності - заявили в поліції.

Повідомляється, що 5 жовтня близько 23:00 на одному з блокпостів у Святошинському районі столиці поліцейські зупинили автомобіль Ford через порушення водієм правил дорожнього руху - невиконання вимог дорожнього знаку 3.41 "Контроль".

Під час оформлення адміністративних матеріалів правоохоронці встановили, що чоловік вважається як особа, яка ухиляється від призову, у зв’язку з чим підлягає доставленню до РТЦК та СП. Поліцейські запропонували йому проїхати до Святошинського РТЦК для з’ясування обставин, на що він добровільно погодився - повідомляє поліція.

Стверджується, що на місце події - на блокпост - прибула жінка, яка представилася дружиною водія.

Вона поводилася агресивно, вибігала на проїжджу частину, лягала на дорогу, погрожувала поліцейським та нецензурно висловлювалась. Правоохоронці не застосовували до неї силу, а викликали карету швидкої допомоги, щоб запобігти можливій шкоді для неї самої та оточуючих. Щодо чоловіка. Коли приїхала дружина, він вже був в екіпажі поліції. Однак відмовився виходити з авто та поїхав до РТЦК для уточнення даних. Жодного затримання чи "викрадення" не відбулося - заявляє поліція.

В поліції зазначили, що розуміють, що подібні інциденти, емоційно висвітлені однією стороною, можуть викликати резонанс.

Водночас нагадуємо, що дії правоохоронців документуються на бодікамери, відповідно оприлюднюємо відео події. Сподіваємося, що оприлюднене відео дасть змогу громадськості оцінити ситуацію на основі фактів, а не емоційних заяв - стверджують в поліції.

Контекст

Акторка Олена Рєпіна, яка відома ролями у серіалах "Слуга народу" та "Реальна містика" заявляла, що її чоловіка нібито забрали представники ТЦК, а сама вона стала жертвою жорстокого поводження з боку поліції.

