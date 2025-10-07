Викрадення чоловіка акторки не було: Нацполіція про інцидент на блокпості у Києві

$41.340.11
Ексклюзив
09:44 • 4876 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
07:13 • 24960 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 36765 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 66847 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 55944 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 55342 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 98306 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 36455 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 41605 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 67921 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
07:13 • 24960 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 49205 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 58704 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 98306 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 198768 перегляди
Викрадення чоловіка акторки не було: Нацполіція про інцидент на блокпості у Києві

Київ • УНН

 • 1002 перегляди

Поліція спростовує інформацію про викрадення чоловіка акторки та насильницькі дії. Чоловік, який ухиляється від призову, добровільно погодився проїхати до Святошинського РТЦК.

Викрадення чоловіка акторки не було: Нацполіція про інцидент на блокпості у Києві

Поліцейські не викрадали чоловіка у Києві на блокпості. Правоохоронці під час оформлення адмінматеріалів встановили, що чоловік вважається як особа, яка ухиляється від призову, тому поліцейські запропонували йому проїхати до Святошинського РТЦК для з’ясування обставин, на що він добровільно погодився.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі

У соціальних мережах поширюється інформація про нібито "викрадення чоловіка" та "насильницькі дії поліції" стосовно його дружини. Наголошуємо: ця інформація не відповідає дійсності

- заявили в поліції. 

Повідомляється, що 5 жовтня близько 23:00 на одному з блокпостів у Святошинському районі столиці поліцейські зупинили автомобіль Ford через порушення водієм правил дорожнього руху - невиконання вимог дорожнього знаку 3.41 "Контроль". 

Під час оформлення адміністративних матеріалів правоохоронці встановили, що чоловік вважається як особа, яка ухиляється від призову, у зв’язку з чим підлягає доставленню до РТЦК та СП. Поліцейські запропонували йому проїхати до Святошинського РТЦК для з’ясування обставин, на що він добровільно погодився

- повідомляє поліція.  

Стверджується, що на місце події - на блокпост - прибула жінка, яка представилася дружиною водія. 

Вона поводилася агресивно, вибігала на проїжджу частину, лягала на дорогу, погрожувала поліцейським та нецензурно висловлювалась. Правоохоронці не застосовували до неї силу, а викликали карету швидкої допомоги, щоб запобігти можливій шкоді для неї самої та оточуючих. Щодо чоловіка. Коли приїхала дружина, він вже був в екіпажі поліції. Однак відмовився виходити з авто та поїхав до РТЦК для уточнення даних. Жодного затримання чи "викрадення" не відбулося

- заявляє поліція.

В поліції зазначили, що розуміють, що подібні інциденти, емоційно висвітлені однією стороною, можуть викликати резонанс.

Водночас нагадуємо, що дії правоохоронців документуються на бодікамери, відповідно оприлюднюємо відео події. Сподіваємося, що оприлюднене відео дасть змогу громадськості оцінити ситуацію на основі фактів, а не емоційних заяв

- стверджують в поліції.

Контекст

Акторка Олена Рєпіна, яка відома ролями у серіалах "Слуга народу" та "Реальна містика" заявляла, що її чоловіка нібито забрали представники ТЦК, а сама вона стала жертвою жорстокого поводження з боку поліції.

Анна Мурашко

Суспільство
Національна поліція України
Київ