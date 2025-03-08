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На Куп’янщині росіяни вбили мирного мешканця

Київ • УНН

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41-річний чоловік загинув внаслідок артилерійського обстрілу селища Ківшарівка на Купʼянщині 8 березня. Під час атаки також пошкоджено школу та житлові будинки.

На Куп’янщині росіяни вбили мирного мешканця

Мирний мешканець загинув внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Купʼянщини. Про це інформує Офіс Генерального Прокурора в Telegram, передає УНН.

Деталі

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 8 березня близько 15:00 російська армія здійснила артилерійський обстріл селища Ківшарівка Купʼянського району.

Загинув 41-річний чоловік, який у цей час йшов по вулиці. Пошкоджено школу, житлові будинки

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Нагадаємо

Внаслідок російської атаки на Добропілля загинуло 11 людей, поранено 47, серед яких 7 дітей. Пошкоджено 8 п'ятиповерхівок, торговий центр та 30 автомобілів, деякі будівлі майже повністю вигоріли.

В результаті атак окупантів на Херсонську область один чоловік загинув від удару дрона. Ще четверо мирних жителів отримали поранення внаслідок артилерійських обстрілів та атак БпЛА.

У Донецькій області внаслідок 5 авіабомбових ударів російських військ по Костянтинівці поранено 4 місцевих жителів, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 4 приватні будинки, адмінбудівлі.

росіяни вдарили дронами по м'ясокомбінату на Харківщині: троє загиблих, семеро поранених08.03.25, 09:43 • 20723 перегляди

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