На Куп’янщині росіяни вбили мирного мешканця
Київ • УНН
41-річний чоловік загинув внаслідок артилерійського обстрілу селища Ківшарівка на Купʼянщині 8 березня. Під час атаки також пошкоджено школу та житлові будинки.
Мирний мешканець загинув внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Купʼянщини. Про це інформує Офіс Генерального Прокурора в Telegram, передає УНН.
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За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 8 березня близько 15:00 російська армія здійснила артилерійський обстріл селища Ківшарівка Купʼянського району.
Загинув 41-річний чоловік, який у цей час йшов по вулиці. Пошкоджено школу, житлові будинки
Зазначається, що прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.
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росіяни вдарили дронами по м'ясокомбінату на Харківщині: троє загиблих, семеро поранених08.03.25, 09:43 • 20723 перегляди