росіяни скинули п'ять авіабомб на Костянтинівку: 4 поранених

У Донецькій області внаслідок 5 авіабомбових ударів російських військ по Костянтинівці поранено 4 місцевих жителів, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 4 приватні будинки, адмінбудівлі, повідомив у суботу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пише УНН.

4 людини поранені у Костянтинівці внаслідок сьогоднішніх ударів. За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто 5 авіабомб. Поранення отримали місцеві жителі від 29 до 48 років - написав Філашкін.

З його слів, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 4 приватні будинки, 4 адмінбудівлі, аптеку, крамницю, 6 ліній електропередач і 2 газогони.

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