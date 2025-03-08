росіяни скинули п'ять авіабомб на Костянтинівку: 4 поранених
Київ • УНН
Внаслідок 5 авіабомбових ударів по Костянтинівці поранено 4 місцевих жителів. Пошкоджено 7 багатоповерхівок, 4 приватні будинки, адмінбудівлі та інфраструктуру міста.
У Донецькій області внаслідок 5 авіабомбових ударів російських військ по Костянтинівці поранено 4 місцевих жителів, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 4 приватні будинки, адмінбудівлі, повідомив у суботу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пише УНН.
4 людини поранені у Костянтинівці внаслідок сьогоднішніх ударів. За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто 5 авіабомб. Поранення отримали місцеві жителі від 29 до 48 років
З його слів, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 4 приватні будинки, 4 адмінбудівлі, аптеку, крамницю, 6 ліній електропередач і 2 газогони.
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