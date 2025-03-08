Российские войска сбросили пять авиабомб на Константиновку: 4 раненых
Киев • УНН
В результате 5 авиабомбовых ударов по Константиновке ранены 4 местных жителя. Повреждено 7 многоэтажек, 4 частных дома, административные здания и инфраструктура города.
В Донецкой области в результате 5 авиаударов российских войск по Константиновке ранены 4 местных жителя, повреждены 7 многоэтажек, 4 частных дома, административные здания, сообщил в субботу глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.
4 человека ранены в Константиновке в результате сегодняшних ударов. По предварительной информации, россияне сбросили на город 5 авиабомб. Ранения получили местные жители в возрасте от 29 до 48 лет
По его словам, повреждены 7 многоэтажек, 4 частных дома, 4 административных здания, аптека, магазин, 6 линий электропередач и 2 газопровода.
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