На Купянщине россияне убили мирного жителя
Киев • УНН
41-летний мужчина погиб в результате артиллерийского обстрела поселка Кившаривка на Купянщине 8 марта. Во время атаки также были повреждены школа и жилые дома.
Мирный житель погиб в результате вражеского артиллерийского обстрела Купянщины. Об этом сообщает Офис Генерального Прокурора в Telegram, передает УНН.
Детали
Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего за собой гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 8 марта около 15:00 российская армия осуществила артиллерийский обстрел поселка Кившаривка Купянского района.
Погиб 41-летний мужчина, который в это время шел по улице. Повреждены школа, жилые дома
Отмечается, что прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.
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