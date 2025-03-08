Российские войска нанесли удар дронами по мясокомбинату в Харьковской области: трое погибших, семеро раненых
Киев • УНН
В результате атаки 4 дронов "Шахед" на мясокомбинат в Богодухове возник пожар и повреждены производственные цеха. Погибли трое гражданских, 7 человек ранены, также зафиксированы другие атаки рф в регионе.
В результате атаки рф 4 беспилотниками на территории мясокомбината в Богодухове на Харьковщине возник пожар, повреждены производственные цехи, погибли трое гражданских мужчин, еще 7 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в субботу, пишет УНН.
01:40, город Богодухов. В результате попадания 4-х БПЛА (типа "Шахед") на территории мясокомбината возник пожар и повреждены производственные цехи, гаражи. Погибли трое гражданских мужчин, еще 7 человек получили ранения
"В результате обстрела вспыхнул масштабный пожар, после ликвидации которого на пепелище обнаружили тела трех погибших мужчин", - добавили в Нацполиции.
Синегубов отмечал, что одно обугленное тело деблокировали из-под завалов, продолжается экспертиза.
Также он сообщил, что в 04:25 авиация рф нанесла авиаудары тремя управляемыми авиабомбами по открытой местности возле села Довжик. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
Кроме того, Синегубов рассказал об атаках рф 7 марта:
- 23:50, Чугуевский р-н, село Печенеги. В результате обстрела повреждено хозяйственное здание Печенежской амбулатории. Горели дом и авто. Пострадал гражданский мужчина, от госпитализации отказался.
- 16:45, Богодуховский р-н, за пределами села Довжик. Попадание 2-х вражеских КАБ на открытой территории.
- 16:45, Богодуховский р-н, за пределами села Одноробівка. На открытой территории произошло попадание 1 КАБ. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
- 11:43, город Харьков, Слобидский р-н. В результате падения БПЛА типа "Молния" повреждено нежилое здание.
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