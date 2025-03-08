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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 33749 перегляди

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росіяни вдарили дронами по м'ясокомбінату на Харківщині: троє загиблих, семеро поранених

Київ • УНН

 • 20723 перегляди

Внаслідок атаки 4 дронів "Шахед" на м'ясокомбінат у Богодухові виникла пожежа та пошкоджено виробничі цехи. Загинули троє цивільних, 7 осіб поранено, також зафіксовано інші атаки рф в регіоні.

росіяни вдарили дронами по м'ясокомбінату на Харківщині: троє загиблих, семеро поранених

Внаслідок атаки рф 4 безпілотниками на території мʼясокомбінату у Богодухові на Харківщині виникла пожежа, пошкоджено виробничі цехи, загинули троє цивільних чоловіків, ще 7 людей отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у суботу, пише УНН.

01:40, місто Богодухів. Унаслідок влучання 4-ох БпЛА (типу "Шахед") на території мʼясокомбінату виникла пожежа та пошкоджено виробничі цехи, гаражі. Загинули троє цивільних чоловіків, ще 7 людей отримали поранення

- написав Синєгубов.

"Внаслідок обстрілу спалахнула масштабна пожежа, після ліквідації якої на згарищі виявили тіла трьох загиблих чоловіків", - додали у Нацполіції.

Синєгубов зазначав, що одне обвуглене тіло деблокували з-під завалів, триває експертиза.

Також він повідомив, що о 04:25 авіація рф завдала авіаудари трьома керованими авіабомбами по відкритій місцевості поблизу села Довжик. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

Окрім того, Синєгубов розповів про атаки рф 7 березня:

  • 23:50, Чугуївський р-н, село Печеніги. Внаслідок обстрілу пошкоджено господарчу будівлю Печенізької амбулаторії. Горіли будинок та авто. Постраждав цивільний чоловік, від госпіталізації відмовився.
    • 16:45, Богодухівський р-н, за межами села Довжик. Влучання 2-ох ворожих КАБ на відкритій території.
      • 16:45, Богодухівський р-н, за межами села Одноробівка. На відкритій території відбулось влучання 1 КАБ. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.
        • 11:43, місто Харків, Слобідський р-н. Внаслідок падіння БпЛА типу "Молнія" пошкоджено нежитлову будівлю.

          рф запустила 3 ракети та 145 безпілотників по Україні: збито крилатий "Іскандер" та 79 дронів08.03.25, 09:17 • 17734 перегляди

          Анна Мурашко

          Анна Мурашко

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