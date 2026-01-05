$42.290.12
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
09:38 • 18254 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
09:07 • 58339 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 52986 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 80667 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 89912 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 64180 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 67952 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 63816 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 66239 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
На кордоні зі Словаччиною запрацював пішохідний перехід: до тисячі людей вже скористалися

Київ • УНН

 • 66 перегляди

У міжнародному пункті пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке" на українсько-словацькому кордоні запроваджено пропуск пішоходів та велосипедистів. Станом на 5 січня майже тисяча громадян вже скористалися пішохідною смугою.

На кордоні зі Словаччиною запрацював пішохідний перехід: до тисячі людей вже скористалися

На кордоні України і Словаччини відкрили пропуск для пішоходів у пункті пропуску "Ужгород - Вишнє Нємецьке", і до тисячі людей вже скористалося ним, повідомили у Держмитслужбі у понеділок, пише УНН.

Деталі

"На кордоні зі Словаччиною запрацював пішохідний перехід", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, здійснення пропуску пішоходів та велосипедистів запроваджено у міжнародному пункті пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке".

Станом на сьогодні, 5 січня, майже тисяча громадян вже скористалися пішохідною смугою, найбільше їх оформлено та пропущено в Україну - 855 осіб, з України – 90 осіб.

Вказано, що у зв’язку з набранням чинності Протоколу між урядами України та Словаччини про пункти пропуску через спільний державний кордон, підписаним торік у жовтні, у вище згаданому пункті пропуску для автомобільного сполучення введено в дію пішохідну смугу для проведення митно-прикордонного контролю.

"Пропуск пішоходів здійснюється цілодобово", - повідомили у митній службі.

Черги на кордоні: після Нового року найскладніша ситуація на польському напрямку03.01.26, 13:16 • 56423 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоНаші за кордоном
Державний кордон України
Словаччина
Україна