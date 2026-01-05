На кордоні зі Словаччиною запрацював пішохідний перехід: до тисячі людей вже скористалися
Київ • УНН
У міжнародному пункті пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке" на українсько-словацькому кордоні запроваджено пропуск пішоходів та велосипедистів. Станом на 5 січня майже тисяча громадян вже скористалися пішохідною смугою.
На кордоні України і Словаччини відкрили пропуск для пішоходів у пункті пропуску "Ужгород - Вишнє Нємецьке", і до тисячі людей вже скористалося ним, повідомили у Держмитслужбі у понеділок, пише УНН.
Деталі
"На кордоні зі Словаччиною запрацював пішохідний перехід", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, здійснення пропуску пішоходів та велосипедистів запроваджено у міжнародному пункті пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке".
Станом на сьогодні, 5 січня, майже тисяча громадян вже скористалися пішохідною смугою, найбільше їх оформлено та пропущено в Україну - 855 осіб, з України – 90 осіб.
Вказано, що у зв’язку з набранням чинності Протоколу між урядами України та Словаччини про пункти пропуску через спільний державний кордон, підписаним торік у жовтні, у вище згаданому пункті пропуску для автомобільного сполучення введено в дію пішохідну смугу для проведення митно-прикордонного контролю.
"Пропуск пішоходів здійснюється цілодобово", - повідомили у митній службі.
