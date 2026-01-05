На границе со Словакией заработал пешеходный переход: до тысячи человек уже воспользовались
В международном пункте пропуска "Ужгород – Вышне Немецке" на украинско-словацкой границе введен пропуск пешеходов и велосипедистов. По состоянию на 5 января почти тысяча граждан уже воспользовались пешеходной полосой.
На границе Украины и Словакии открыли пропуск для пешеходов в пункте пропуска "Ужгород - Вышне Немецке", и до тысячи человек уже воспользовались им, сообщили в Гостаможслужбе в понедельник, пишет УНН.
"На границе со Словакией заработал пешеходный переход", - говорится в сообщении.
Как отмечается, осуществление пропуска пешеходов и велосипедистов введено в международном пункте пропуска "Ужгород – Вышне Немецке".
По состоянию на сегодня, 5 января, почти тысяча граждан уже воспользовались пешеходной полосой, больше всего их оформлено и пропущено в Украину - 855 человек, из Украины – 90 человек.
Указано, что в связи со вступлением в силу Протокола между правительствами Украины и Словакии о пунктах пропуска через общую государственную границу, подписанным в октябре прошлого года, в вышеупомянутом пункте пропуска для автомобильного сообщения введена в действие пешеходная полоса для проведения таможенно-пограничного контроля.
"Пропуск пешеходов осуществляется круглосуточно", - сообщили в таможенной службе.
