На границе со Словакией заработал пешеходный переход: до тысячи человек уже воспользовались

На границе Украины и Словакии открыли пропуск для пешеходов в пункте пропуска "Ужгород - Вышне Немецке", и до тысячи человек уже воспользовались им, сообщили в Гостаможслужбе в понедельник, пишет УНН.

Детали

"На границе со Словакией заработал пешеходный переход", - говорится в сообщении.

Как отмечается, осуществление пропуска пешеходов и велосипедистов введено в международном пункте пропуска "Ужгород – Вышне Немецке".

По состоянию на сегодня, 5 января, почти тысяча граждан уже воспользовались пешеходной полосой, больше всего их оформлено и пропущено в Украину - 855 человек, из Украины – 90 человек.

Указано, что в связи со вступлением в силу Протокола между правительствами Украины и Словакии о пунктах пропуска через общую государственную границу, подписанным в октябре прошлого года, в вышеупомянутом пункте пропуска для автомобильного сообщения введена в действие пешеходная полоса для проведения таможенно-пограничного контроля.

"Пропуск пешеходов осуществляется круглосуточно", - сообщили в таможенной службе.

Очереди на границе: после Нового года самая сложная ситуация на польском направлении