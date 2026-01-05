На границе со Словакией заработал пешеходный переход: до тысячи человек уже воспользовались

$42.290.12
13:13 • 1572 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
09:38 • 18863 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
09:07 • 60142 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 53928 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 81576 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 90528 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 64512 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 68159 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 63863 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 66265 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
Умер Ан Сон Ги: Южная Корея прощается с легендарным «Актером нации»5 января, 03:29 • 34201 просмотра
Ночная атака на Киевскую область: есть погибший и разрушения в Фастовском районе - ОВА5 января, 03:34 • 43212 просмотра
Трамп не верит, что Украина нанесла удар по резиденции путина5 января, 03:44 • 47330 просмотра
"Колумбией управляет больной человек" - Трамп не исключил военного сценария в отношении еще одной страны Латинской Америки5 января, 04:20 • 44009 просмотра
Трамп выдвинул ультиматум новому лидеру Венесуэлы Делси Родригес5 января, 05:49 • 43387 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы12:50 • 4298 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
09:07 • 60154 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 137852 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 155536 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 163629 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 40271 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 35628 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 34326 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 43058 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 88831 просмотра
На границе со Словакией заработал пешеходный переход: до тысячи человек уже воспользовались

Киев • УНН

 • 190 просмотра

В международном пункте пропуска "Ужгород – Вышне Немецке" на украинско-словацкой границе введен пропуск пешеходов и велосипедистов. По состоянию на 5 января почти тысяча граждан уже воспользовались пешеходной полосой.

На границе со Словакией заработал пешеходный переход: до тысячи человек уже воспользовались

На границе Украины и Словакии открыли пропуск для пешеходов в пункте пропуска "Ужгород - Вышне Немецке", и до тысячи человек уже воспользовались им, сообщили в Гостаможслужбе в понедельник, пишет УНН.

Детали

"На границе со Словакией заработал пешеходный переход", - говорится в сообщении.

Как отмечается, осуществление пропуска пешеходов и велосипедистов введено в международном пункте пропуска "Ужгород – Вышне Немецке".

По состоянию на сегодня, 5 января, почти тысяча граждан уже воспользовались пешеходной полосой, больше всего их оформлено и пропущено в Украину - 855 человек, из Украины – 90 человек.

Указано, что в связи со вступлением в силу Протокола между правительствами Украины и Словакии о пунктах пропуска через общую государственную границу, подписанным в октябре прошлого года, в вышеупомянутом пункте пропуска для автомобильного сообщения введена в действие пешеходная полоса для проведения таможенно-пограничного контроля.

"Пропуск пешеходов осуществляется круглосуточно", - сообщили в таможенной службе.

Очереди на границе: после Нового года самая сложная ситуация на польском направлении03.01.26, 13:16 • 56436 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоНаши за границей
Государственная граница Украины
Словакия
Украина