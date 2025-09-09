На кордоні Литви та білорусі виявили тіло мігранта

У Литві на кордоні з білоруссю, в лісі неподалік Марцинконіса, було виявлено тіло людини. Поки особу померлого не встановлено, проте підозрюють, що це нелегальний мігрант, пише УНН з посиланням на Delfi.

Деталі

Організація Sienos grupė, яка допомагає мігрантам, вже раніше інформувала, що має у своєму розпорядженні дані про затриманих у лісі трьох громадян Ірану, двох знайшли прикордонники, а третій зник. Невідомо, чи його шукали взагалі.

За даними поліції, 4 вересня, о 10 годині у Варенському районі, у Марцинконісі, у лісі, було виявлено тіло чоловіка років 40. Особу покійного не встановлено. За словами представника Алітуської поліції Крістіни Янулявічене, доки ведеться розслідування, з'ясовують причини смерті та особистість покійного. Однак підозрюють, що це нелегал, який прийшов до Литви з Білорусі.

Таку версію дозволяють висунути знайдені у покійного речі. Крім того, два тижні тому в районі Марцінконісу було затримано громадян Ірану – жінку та чоловіка, з ними була третя людина, яку знайти не вдалося.

Жінка була у важкому стані, вона кілька днів провела у Варенській лікарні, пізніше її перевезли до Сантарішської клініки. Там обстежили та випустили з лікарні. Прикордонники ухвалили заяви з проханням надати притулок, нелегалів помістили до гуртожитку Агентства прийому та інтеграції.

Sienos grupė на своїй сторінці у Facebook повідомляла, що прикордонникам передали інформацію про людей, які заблукали. Пізніше стало відомо, що людей знайдено, тільки не було зрозуміло, чи їх знайшли.

"Нам близькі цих людей надіслали координати, ми намагалися передати їх прикордонникам, але на заставі трубку не знімали. Ми вислали смс-повідомлення, написали, що там може бути людина. Через пару годин, вже глибокої ночі – дзвінок із застави: "Перевірили, не знайшли, ми серйозні відомства, не треба нам посилати координат. Спілкуєтеся, самі і шукайте". А раніше нам говорили не ходити до кордону та нікого не шукати", – писала Sienos grupė.

Доповнення

Українські прикордонники затримали 8 громадян Афганістану, які намагалися проникнути з білорусі до України. Наразі триває перевірка особистостей та обставин правопорушення.