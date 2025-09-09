На границе Литвы и Беларуси обнаружено тело мигранта

В Литве на границе с Беларусью, в лесу недалеко от Марцинкониса, было обнаружено тело человека. Пока личность умершего не установлена, однако подозревают, что это нелегальный мигрант, пишет УНН со ссылкой на Delfi.

Детали

Организация Sienos grupė, которая помогает мигрантам, уже ранее информировала, что располагает данными о задержанных в лесу трех гражданах Ирана, двоих нашли пограничники, а третий пропал. Неизвестно, искали ли его вообще.

По данным полиции, 4 сентября, в 10 часов в Варенском районе, в Марцинконисе, в лесу, было обнаружено тело мужчины лет 40. Личность покойного не установлена. По словам представителя Алитусской полиции Кристины Янулявичене, пока ведется расследование, выясняются причины смерти и личность покойного. Однако подозревают, что это нелегал, пришедший в Литву из Беларуси.

Такую версию позволяют выдвинуть найденные у покойного вещи. Кроме того, две недели назад в районе Марцинкониса были задержаны граждане Ирана – женщина и мужчина, с ними был третий человек, которого найти не удалось.

Женщина была в тяжелом состоянии, она несколько дней провела в Варенской больнице, позже ее перевезли в Сантаришскую клинику. Там обследовали и выпустили из больницы. Пограничники приняли заявления с просьбой предоставить убежище, нелегалов поместили в общежитие Агентства приема и интеграции.

Sienos grupė на своей странице в Facebook сообщала, что пограничникам передали информацию о заблудившихся людях. Позже стало известно, что люди найдены, только не было понятно, нашли ли их.

"Нам близкие этих людей прислали координаты, мы пытались передать их пограничникам, но на заставе трубку не снимали. Мы выслали смс-сообщение, написали, что там может быть человек. Через пару часов, уже глубокой ночью – звонок с заставы: "Проверили, не нашли, мы серьезные ведомства, не надо нам посылать координат. Общаетесь, сами и ищите". А раньше нам говорили не ходить к границе и никого не искать", – писала Sienos grupė.

Дополнение

Украинские пограничники задержали 8 граждан Афганистана, которые пытались проникнуть из Беларуси в Украину. Сейчас продолжается проверка личностей и обстоятельств правонарушения.