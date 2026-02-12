На конгресі UEFA у Брюсселі жодних питань щодо повернення росіян не розглядалось - УАФ

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко під час конгресу UEFA провів зустріч із президентом FIFA Джанні Інфантіно, який допускав можливість повернення росіян до європейських футбольних змагань. Шевченко доніс інформацію про важку ситуацію в Україні через військову агресію росії, а на конгресі UEFA у Брюсселі жодних питань щодо повернення росіян не розглядалось, що підтвердив президент UEFA Олександр Чеферін. Про це повідомили в УАФ, передає УНН.

Деталі

Як заявили в УАФ, Андрій Шевченко провів низку зустрічей під час конгресу UEFA, зокрема з Єврокомісаром з питань спорту Гленом Мікалефом, а також президентом FIFA Джанні Інфантіно.

Повідомляється, що під час розмови сторони обговорили актуальні питання європейського та міжнародного футболу, зокрема позицію щодо недопущення повернення представників росії до участі у міжнародних змаганнях.

В УАФ наголосили, що Глен Мікалеф раніше публічно виступив проти ініціатив щодо можливого скасування обмежень для російських команд.

Також у президента УАФ відбулась важлива розмова з президентом FIFA Джанні Інфантіно. Андрій Шевченко доніс інформацію про важку ситуацію в Україні через військову агресію росії та наголосив на неприпустимості спроб будь яких пом’якшень бану для росіян. На конгресі UEFA у Брюсселі жодних питань щодо повернення росіян не розглядалось - заявили в УАФ.

Також президент UEFA Олександр Чеферін заявив, що керівний орган європейського футболу наразі не розглядає можливість повернення росії до міжнародної спільноти, після того як глава FIFA Джанні Інфантіно нещодавно висловив підтримку пом'якшенню заборони на участь країни.

Позиція UEFA є чіткою і не змінилася, але ми щодня вивчаємо всі обставини - сказав Чеферін.

Доповнення

Президент FIFA Джанні Інфантіно заявив, що готовий обговорити можливість зняття заборони на участь російських команд у міжнародних турнірах.

Ми мусимо. Безумовно. Оскільки ця заборона нічого не досягла, вона лише створила більше розчарування та ненависті - сказав Інфантіно.

Він додав, що, на його думку, "допомогло б, якби дівчата та хлопці з росії мали можливість грати у футбол в інших частинах Європи".

Українська асоціація футболу закликала організацію не змінювати свою позицію, допоки триває війна, а міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нагадав, що майже 700 українських хлопців та дівчат більше не зможуть грати у футбол через те, що їх вбила росія.

У Єврокомісії засудили заклик президента FIFA повернути російських спортсменів у міжнародний футбол.

Президент УАФ Андрій Шевченко повідомив, що Рада FIFA не розглядає повернення росіян до футбольних змагань. Це підтверджено після комунікації з представниками FIFA на різних рівнях.