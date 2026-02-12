$43.030.06
Эксклюзив
16:21 • 1716 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
16:03 • 4020 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
14:09 • 10328 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
13:47 • 14391 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
11:56 • 16289 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
11:18 • 19442 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 21499 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 27854 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 73804 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 48980 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
На конгрессе UEFA в Брюсселе никаких вопросов о возвращении россиян не рассматривалось - УАФ

Киев • УНН

 • 1208 просмотра

Президент УАФ Андрей Шевченко встретился с президентом FIFA Джанни Инфантино, обсудив недопущение возвращения россиян к международным соревнованиям. На конгрессе UEFA вопрос о россиянах не рассматривался, что подтвердил президент UEFA Александр Чеферин.

На конгрессе UEFA в Брюсселе никаких вопросов о возвращении россиян не рассматривалось - УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко во время конгресса UEFA провел встречу с президентом FIFA Джанни Инфантино, который допускал возможность возвращения россиян к европейским футбольным соревнованиям. Шевченко донес информацию о тяжелой ситуации в Украине из-за военной агрессии россии, а на конгрессе UEFA в Брюсселе никаких вопросов по возвращению россиян не рассматривалось, что подтвердил президент UEFA Александр Чеферин. Об этом сообщили в УАФ, передает УНН

Детали 

Как заявили в УАФ, Андрей Шевченко провел ряд встреч во время конгресса UEFA, в частности с Еврокомиссаром по вопросам спорта Гленом Микалефом, а также президентом FIFA Джанни Инфантино. 

Сообщается, что во время разговора стороны обсудили актуальные вопросы европейского и международного футбола, в частности позицию по недопущению возвращения представителей россии к участию в международных соревнованиях.

В УАФ подчеркнули, что Глен Микалеф ранее публично выступил против инициатив по возможной отмене ограничений для российских команд. 

Также у президента УАФ состоялся важный разговор с президентом FIFA Джанни Инфантино. Андрей Шевченко донес информацию о тяжелой ситуации в Украине из-за военной агрессии россии и подчеркнул недопустимость попыток каких-либо смягчений бана для россиян. На конгрессе UEFA в Брюсселе никаких вопросов по возвращению россиян не рассматривалось 

- заявили в УАФ. 

Также президент UEFA Александр Чеферин заявил, что руководящий орган европейского футбола пока не рассматривает возможность возвращения россии в международное сообщество, после того как глава FIFA Джанни Инфантино недавно выразил поддержку смягчению запрета на участие страны.

Позиция UEFA четкая и не изменилась, но мы ежедневно изучаем все обстоятельства 

- сказал Чеферин. 

Дополнение

Президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что готов обсудить возможность снятия запрета на участие российских команд в международных турнирах.

Мы должны. Безусловно. Поскольку этот запрет ничего не достиг, он лишь создал больше разочарования и ненависти 

- сказал Инфантино. 

Он добавил, что, по его мнению, "помогло бы, если бы девушки и парни из россии имели возможность играть в футбол в других частях Европы". 

Украинская ассоциация футбола призвала организацию не менять свою позицию, пока продолжается война, а министр иностранных дел Украины Андрей Сибига напомнил, что почти 700 украинских парней и девушек больше не смогут играть в футбол из-за того, что их убила россия. 

В Еврокомиссии осудили призыв президента FIFA вернуть российских спортсменов в международный футбол.

Президент УАФ Андрей Шевченко сообщил, что Совет FIFA не рассматривает возвращение россиян к футбольным соревнованиям. Это подтверждено после коммуникации с представителями FIFA на разных уровнях.

Павел Башинский

СпортПолитика
Санкции
Война в Украине
Андрей Шевченко
УЕФА
Европейская комиссия
Брюссель
Украина