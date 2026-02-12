На конгрессе UEFA в Брюсселе никаких вопросов о возвращении россиян не рассматривалось - УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко во время конгресса UEFA провел встречу с президентом FIFA Джанни Инфантино, который допускал возможность возвращения россиян к европейским футбольным соревнованиям. Шевченко донес информацию о тяжелой ситуации в Украине из-за военной агрессии россии, а на конгрессе UEFA в Брюсселе никаких вопросов по возвращению россиян не рассматривалось, что подтвердил президент UEFA Александр Чеферин. Об этом сообщили в УАФ, передает УНН.

Детали

Как заявили в УАФ, Андрей Шевченко провел ряд встреч во время конгресса UEFA, в частности с Еврокомиссаром по вопросам спорта Гленом Микалефом, а также президентом FIFA Джанни Инфантино.

Сообщается, что во время разговора стороны обсудили актуальные вопросы европейского и международного футбола, в частности позицию по недопущению возвращения представителей россии к участию в международных соревнованиях.

В УАФ подчеркнули, что Глен Микалеф ранее публично выступил против инициатив по возможной отмене ограничений для российских команд.

Также у президента УАФ состоялся важный разговор с президентом FIFA Джанни Инфантино. Андрей Шевченко донес информацию о тяжелой ситуации в Украине из-за военной агрессии россии и подчеркнул недопустимость попыток каких-либо смягчений бана для россиян. На конгрессе UEFA в Брюсселе никаких вопросов по возвращению россиян не рассматривалось - заявили в УАФ.

Также президент UEFA Александр Чеферин заявил, что руководящий орган европейского футбола пока не рассматривает возможность возвращения россии в международное сообщество, после того как глава FIFA Джанни Инфантино недавно выразил поддержку смягчению запрета на участие страны.

Позиция UEFA четкая и не изменилась, но мы ежедневно изучаем все обстоятельства - сказал Чеферин.

Дополнение

Президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что готов обсудить возможность снятия запрета на участие российских команд в международных турнирах.

Мы должны. Безусловно. Поскольку этот запрет ничего не достиг, он лишь создал больше разочарования и ненависти - сказал Инфантино.

Он добавил, что, по его мнению, "помогло бы, если бы девушки и парни из россии имели возможность играть в футбол в других частях Европы".

Украинская ассоциация футбола призвала организацию не менять свою позицию, пока продолжается война, а министр иностранных дел Украины Андрей Сибига напомнил, что почти 700 украинских парней и девушек больше не смогут играть в футбол из-за того, что их убила россия.

В Еврокомиссии осудили призыв президента FIFA вернуть российских спортсменов в международный футбол.

Президент УАФ Андрей Шевченко сообщил, что Совет FIFA не рассматривает возвращение россиян к футбольным соревнованиям. Это подтверждено после коммуникации с представителями FIFA на разных уровнях.