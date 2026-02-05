На Кіпрі ідентифікували тіло російського бізнесмена Баумгертнера – колишнього голову "уралкалію", якого знайшли на пляжі
Київ • УНН
Влада Кіпру підтвердила, що тіло, знайдене минулого місяця на узбережжі, належить російському бізнесмену Владиславу Баумгертнеру. Його останки виявили через тиждень після зникнення в Лімасолі 7 січня.
Влада Кіпру офіційно підтвердила, що тіло, знайдене минулого місяця на узбережжі, належить російському бізнесмену Владиславу Баумгертнеру. Колишній топменеджер, який у 2013 році опинився в центрі міжнародного скандалу через арешт у білорусі, зник безвісти в Лімасолі 7 січня, а його останки були виявлені лише через тиждень. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Тіло Баумгертнера знайшли у напівзруйнованому стані на пляжі Авдіму, що розташований на території суверенної британської військової бази. Через сильне розкладання тканин поліції довелося залучити незалежного експерта з-за кордону та провести аналіз ДНК, результати якого остаточно підтвердили особу 53-річного бізнесмена. Британська поліція баз (SBA) продовжує розслідування, щоб встановити, чи була смерть результатом нещасного випадку під час скелелазіння, чи має кримінальний характер.
Вбивство родини Райнерів: оприлюднено нові деталі трагедії17.12.25, 15:24 • 3940 переглядiв
За версією слідства, у день зникнення Баумгертнер поїхав на таксі до прибережного району Піссурі, де мав намір пройти складний скельний маршрут. Проте ситуацію ускладнює той факт, що майже одночасно зі зникненням бізнесмена в посольстві рф на Кіпрі за загадкових обставин загинув російський дипломат Олексій Панов. Посольство назвало смерть співробітника самогубством і відмовилося надати доступ місцевій поліції до місця події, що породило хвилю чуток про можливий зв’язок між двома інцидентами.
Від гучного арешту в мінську до тихого життя на острові
Владислав Баумгертнер став відомим на весь світ у 2013 році, коли його, як генерального директора "уралкалію", затримали в аеропорту мінська після зустрічі з прем’єр-міністром білорусі. Тоді білоруська влада звинуватила його у завданні збитків економіці країни на 100 мільйонів доларів після розриву партнерства з "білоруськалієм". Після перебування в СІЗО кдб та під домашнім арештом його екстрадували до рф, де згодом усі звинувачення було знято.
Райана Раута, який скоїв замах на Трампа, засудили до довічного ув'язнення04.02.26, 21:24 • 2594 перегляди
Останні роки Баумгертнер мешкав на Кіпрі, ведучи непублічний спосіб життя та займаючись логістичним бізнесом. Його смерть закриває чергову главу в історії одного з найгучніших корпоративних конфліктів пострадянського простору. Наразі родичі бізнесмена вже повідомлені про результати експертизи, а правоохоронці чекають на висновки токсикологічного аналізу, щоб поставити крапку у справі.
Убито сина колишнього правителя Лівії Муаммара Каддафі - ЗМІ03.02.26, 22:37 • 5482 перегляди