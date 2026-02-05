На Кіпрі ідентифікували тіло російського бізнесмена Баумгертнера – колишнього голову "уралкалію", якого знайшли на пляжі

$43.190.22
50.950.04
ukenru
4 лютого, 21:10 • 7034 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 14328 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 12875 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
4 лютого, 18:32 • 13394 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 15286 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 16021 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
4 лютого, 15:39 • 13787 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 13174 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 19637 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 26490 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3м/с
93%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Старт передвиборчої кампанії: формально - ні, фактично - так - соціологи опублікували результати опитування4 лютого, 18:34 • 4196 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 3284 перегляди
У російських військових почалися проблеми зі Starlink - ЗМІ4 лютого, 21:02 • 7518 перегляди
Радник Макрона провів таємні переговори у москві щодо участі Європи у мирному процесі4 лютого, 21:26 • 3876 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя23:05 • 4738 перегляди
Публікації
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 34576 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 65133 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 65739 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 104848 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 112139 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Джеффрі Епштайн
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Китай
Прага
Реклама
УНН Lite
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя23:05 • 4844 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 3310 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo4 лютого, 18:16 • 5834 перегляди
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto4 лютого, 17:19 • 10448 перегляди
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto4 лютого, 16:32 • 8726 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Storm Shadow
Dassault Rafale

На Кіпрі ідентифікували тіло російського бізнесмена Баумгертнера – колишнього голову "уралкалію", якого знайшли на пляжі

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Влада Кіпру підтвердила, що тіло, знайдене минулого місяця на узбережжі, належить російському бізнесмену Владиславу Баумгертнеру. Його останки виявили через тиждень після зникнення в Лімасолі 7 січня.

На Кіпрі ідентифікували тіло російського бізнесмена Баумгертнера – колишнього голову "уралкалію", якого знайшли на пляжі

Влада Кіпру офіційно підтвердила, що тіло, знайдене минулого місяця на узбережжі, належить російському бізнесмену Владиславу Баумгертнеру. Колишній топменеджер, який у 2013 році опинився в центрі міжнародного скандалу через арешт у білорусі, зник безвісти в Лімасолі 7 січня, а його останки були виявлені лише через тиждень. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Тіло Баумгертнера знайшли у напівзруйнованому стані на пляжі Авдіму, що розташований на території суверенної британської військової бази. Через сильне розкладання тканин поліції довелося залучити незалежного експерта з-за кордону та провести аналіз ДНК, результати якого остаточно підтвердили особу 53-річного бізнесмена. Британська поліція баз (SBA) продовжує розслідування, щоб встановити, чи була смерть результатом нещасного випадку під час скелелазіння, чи має кримінальний характер.

Вбивство родини Райнерів: оприлюднено нові деталі трагедії17.12.25, 15:24 • 3940 переглядiв

За версією слідства, у день зникнення Баумгертнер поїхав на таксі до прибережного району Піссурі, де мав намір пройти складний скельний маршрут. Проте ситуацію ускладнює той факт, що майже одночасно зі зникненням бізнесмена в посольстві рф на Кіпрі за загадкових обставин загинув російський дипломат Олексій Панов. Посольство назвало смерть співробітника самогубством і відмовилося надати доступ місцевій поліції до місця події, що породило хвилю чуток про можливий зв’язок між двома інцидентами.

Від гучного арешту в мінську до тихого життя на острові

Владислав Баумгертнер став відомим на весь світ у 2013 році, коли його, як генерального директора "уралкалію", затримали в аеропорту мінська після зустрічі з прем’єр-міністром білорусі. Тоді білоруська влада звинуватила його у завданні збитків економіці країни на 100 мільйонів доларів після розриву партнерства з "білоруськалієм". Після перебування в СІЗО кдб та під домашнім арештом його екстрадували до рф, де згодом усі звинувачення було знято.

Райана Раута, який скоїв замах на Трампа, засудили до довічного ув'язнення04.02.26, 21:24 • 2594 перегляди

Останні роки Баумгертнер мешкав на Кіпрі, ведучи непублічний спосіб життя та займаючись логістичним бізнесом. Його смерть закриває чергову главу в історії одного з найгучніших корпоративних конфліктів пострадянського простору. Наразі родичі бізнесмена вже повідомлені про результати експертизи, а правоохоронці чекають на висновки токсикологічного аналізу, щоб поставити крапку у справі.

Убито сина колишнього правителя Лівії Муаммара Каддафі - ЗМІ03.02.26, 22:37 • 5482 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Білорусь
Ассошіейтед Прес
Кіпр