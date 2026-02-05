На Кіпрі ідентифікували тіло російського бізнесмена Баумгертнера – колишнього голову "уралкалію", якого знайшли на пляжі

Влада Кіпру офіційно підтвердила, що тіло, знайдене минулого місяця на узбережжі, належить російському бізнесмену Владиславу Баумгертнеру. Колишній топменеджер, який у 2013 році опинився в центрі міжнародного скандалу через арешт у білорусі, зник безвісти в Лімасолі 7 січня, а його останки були виявлені лише через тиждень. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Тіло Баумгертнера знайшли у напівзруйнованому стані на пляжі Авдіму, що розташований на території суверенної британської військової бази. Через сильне розкладання тканин поліції довелося залучити незалежного експерта з-за кордону та провести аналіз ДНК, результати якого остаточно підтвердили особу 53-річного бізнесмена. Британська поліція баз (SBA) продовжує розслідування, щоб встановити, чи була смерть результатом нещасного випадку під час скелелазіння, чи має кримінальний характер.

За версією слідства, у день зникнення Баумгертнер поїхав на таксі до прибережного району Піссурі, де мав намір пройти складний скельний маршрут. Проте ситуацію ускладнює той факт, що майже одночасно зі зникненням бізнесмена в посольстві рф на Кіпрі за загадкових обставин загинув російський дипломат Олексій Панов. Посольство назвало смерть співробітника самогубством і відмовилося надати доступ місцевій поліції до місця події, що породило хвилю чуток про можливий зв’язок між двома інцидентами.

Від гучного арешту в мінську до тихого життя на острові

Владислав Баумгертнер став відомим на весь світ у 2013 році, коли його, як генерального директора "уралкалію", затримали в аеропорту мінська після зустрічі з прем’єр-міністром білорусі. Тоді білоруська влада звинуватила його у завданні збитків економіці країни на 100 мільйонів доларів після розриву партнерства з "білоруськалієм". Після перебування в СІЗО кдб та під домашнім арештом його екстрадували до рф, де згодом усі звинувачення було знято.

Останні роки Баумгертнер мешкав на Кіпрі, ведучи непублічний спосіб життя та займаючись логістичним бізнесом. Його смерть закриває чергову главу в історії одного з найгучніших корпоративних конфліктів пострадянського простору. Наразі родичі бізнесмена вже повідомлені про результати експертизи, а правоохоронці чекають на висновки токсикологічного аналізу, щоб поставити крапку у справі.

