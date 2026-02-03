Убито сина колишнього правителя Лівії Муаммара Каддафі - ЗМІ
Київ • УНН
Саїф аль-Іслам Каддафі, син колишнього лідера Лівії Муаммара Каддафі, був убитий чотирма нападниками у своєму будинку в місті Зінтан. Нападники застрелили його в саду резиденції, після чого втекли.
Сина колишнього лідера Лівії Муаммара Каддафі - Саїфа аль-Іслам Каддафі було вбито сьогодні, 3 лютого, у власній резиденції. Про це пише Al Arabiya, передає УНН.
Саїф аль-Іслам Каддафі, син колишнього лідера Лівії Муаммара Каддафі, був убитий внаслідок нападу чотирьох нападників
Зазначається, що його вбили у місті Зінтан, за 136 кілометрів на південний захід від столиці Триполі.
Джерело повідомило, що нападники застрелили Саїфа аль-Іслама в саду його будинку, перш ніж втекти з місця події. Джерело додало, що наразі невідомо, хто відповідальний за вбивство.
Джерела в політичній команді Саїфа аль-Іслама повідомили, що четверо озброєних чоловіків увірвалися до його резиденції після того, як вивели з ладу камери спостереження.
Нагадаємо
Ганнібал Каддафі, молодший син покійного лівійського лідера Муаммара Каддафі, був звільнений у понеділок після майже десяти років ув’язнення без суду в Лівані. Його утримували у зв’язку зі справою про зникнення шиїтського священнослужителя Муси ас-Садра у 1978 році.