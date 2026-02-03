Убито сина колишнього правителя Лівії Муаммара Каддафі - ЗМІ

$42.970.16
50.910.12
ukenru
19:39 • 2746 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
18:25 • 6284 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
16:50 • 10903 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
16:41 • 12365 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
16:33 • 10949 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 19375 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 27376 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 16293 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 24093 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
3 лютого, 09:16 • 34225 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
80%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Другий раунд переговорів в Абу-Дабі: песков розповів, хто увійшов до складу делегації рф3 лютого, 10:54 • 12004 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto3 лютого, 11:58 • 18437 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 19515 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto3 лютого, 14:20 • 10792 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 17545 перегляди
Публікації
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 17625 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 19596 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 61276 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 70373 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 54038 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Музикант
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Запоріжжя
Харків
Реклама
УНН Lite
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу18:03 • 3154 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video16:57 • 4076 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto3 лютого, 14:20 • 10849 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto3 лютого, 11:58 • 18493 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 31373 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Instagram
Дипломатка

Убито сина колишнього правителя Лівії Муаммара Каддафі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Саїф аль-Іслам Каддафі, син колишнього лідера Лівії Муаммара Каддафі, був убитий чотирма нападниками у своєму будинку в місті Зінтан. Нападники застрелили його в саду резиденції, після чого втекли.

Убито сина колишнього правителя Лівії Муаммара Каддафі - ЗМІ

Сина колишнього лідера Лівії Муаммара Каддафі - Саїфа аль-Іслам Каддафі було вбито сьогодні, 3 лютого, у власній резиденції. Про це пише Al Arabiya, передає УНН

Саїф аль-Іслам Каддафі, син колишнього лідера Лівії Муаммара Каддафі, був убитий внаслідок нападу чотирьох нападників 

- пише видання. 

Зазначається, що його вбили у місті Зінтан, за 136 кілометрів на південний захід від столиці Триполі.

Джерело повідомило, що нападники застрелили Саїфа аль-Іслама в саду його будинку, перш ніж втекти з місця події. Джерело додало, що наразі невідомо, хто відповідальний за вбивство.

Джерела в політичній команді Саїфа аль-Іслама повідомили, що четверо озброєних чоловіків увірвалися до його резиденції після того, як вивели з ладу камери спостереження.

Нагадаємо 

Ганнібал Каддафі, молодший син покійного лівійського лідера Муаммара Каддафі, був звільнений у понеділок після майже десяти років ув’язнення без суду в Лівані. Його утримували у зв’язку зі справою про зникнення шиїтського священнослужителя Муси ас-Садра у 1978 році. 

Павло Башинський

Новини Світу
Ліван