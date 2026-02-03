$42.970.16
19:39 • 2752 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
18:25 • 6290 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
16:50 • 10904 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
16:41 • 12368 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
16:33 • 10951 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 19379 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 27379 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 16293 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 24093 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
3 февраля, 09:16 • 34225 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
Убит сын бывшего правителя Ливии Муаммара Каддафи - СМИ

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Саиф аль-Ислам Каддафи, сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, был убит четырьмя нападавшими в своем доме в городе Зинтан. Нападавшие застрелили его в саду резиденции, после чего скрылись.

Убит сын бывшего правителя Ливии Муаммара Каддафи - СМИ

Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи - Саиф аль-Ислам Каддафи был убит сегодня, 3 февраля, в своей резиденции. Об этом пишет Al Arabiya, передает УНН

Саиф аль-Ислам Каддафи, сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, был убит в результате нападения четырех нападавших 

- пишет издание. 

Отмечается, что его убили в городе Зинтан, в 136 километрах к юго-западу от столицы Триполи.

Источник сообщил, что нападавшие застрелили Саифа аль-Ислама в саду его дома, прежде чем скрыться с места происшествия. Источник добавил, что пока неизвестно, кто ответственен за убийство.

Источники в политической команде Саифа аль-Ислама сообщили, что четверо вооруженных мужчин ворвались в его резиденцию после того, как вывели из строя камеры наблюдения.

Напомним 

Ганнибал Каддафи, младший сын покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи, был освобожден в понедельник после почти десяти лет заключения без суда в Ливане. Его удерживали в связи с делом об исчезновении шиитского священнослужителя Мусы ас-Садра в 1978 году. 

Павел Башинский

Новости Мира
Ливан