Убит сын бывшего правителя Ливии Муаммара Каддафи - СМИ

Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи - Саиф аль-Ислам Каддафи был убит сегодня, 3 февраля, в своей резиденции. Об этом пишет Al Arabiya, передает УНН.

Саиф аль-Ислам Каддафи, сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, был убит в результате нападения четырех нападавших - пишет издание.

Отмечается, что его убили в городе Зинтан, в 136 километрах к юго-западу от столицы Триполи.

Источник сообщил, что нападавшие застрелили Саифа аль-Ислама в саду его дома, прежде чем скрыться с места происшествия. Источник добавил, что пока неизвестно, кто ответственен за убийство.

Источники в политической команде Саифа аль-Ислама сообщили, что четверо вооруженных мужчин ворвались в его резиденцию после того, как вывели из строя камеры наблюдения.

Напомним

Ганнибал Каддафи, младший сын покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи, был освобожден в понедельник после почти десяти лет заключения без суда в Ливане. Его удерживали в связи с делом об исчезновении шиитского священнослужителя Мусы ас-Садра в 1978 году.