На Кипре идентифицировали тело российского бизнесмена Баумгертнера – бывшего главу "Уралкалия", которого нашли на пляже

Власти Кипра официально подтвердили, что тело, найденное в прошлом месяце на побережье, принадлежит российскому бизнесмену Владиславу Баумгертнеру. Бывший топ-менеджер, который в 2013 году оказался в центре международного скандала из-за ареста в Беларуси, пропал без вести в Лимасоле 7 января, а его останки были обнаружены лишь через неделю. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Тело Баумгертнера нашли в полуразрушенном состоянии на пляже Авдиму, расположенном на территории суверенной британской военной базы. Из-за сильного разложения тканей полиции пришлось привлечь независимого эксперта из-за границы и провести анализ ДНК, результаты которого окончательно подтвердили личность 53-летнего бизнесмена. Британская полиция баз (SBA) продолжает расследование, чтобы установить, была ли смерть результатом несчастного случая во время скалолазания, или имеет криминальный характер.

По версии следствия, в день исчезновения Баумгертнер поехал на такси в прибрежный район Писсури, где намеревался пройти сложный скальный маршрут. Однако ситуацию осложняет тот факт, что почти одновременно с исчезновением бизнесмена в посольстве РФ на Кипре при загадочных обстоятельствах погиб российский дипломат Алексей Панов. Посольство назвало смерть сотрудника самоубийством и отказалось предоставить доступ местной полиции к месту происшествия, что породило волну слухов о возможной связи между двумя инцидентами.

От громкого ареста в Минске до тихой жизни на острове

Владислав Баумгертнер стал известен на весь мир в 2013 году, когда его, как генерального директора "Уралкалия", задержали в аэропорту Минска после встречи с премьер-министром Беларуси. Тогда белорусские власти обвинили его в нанесении ущерба экономике страны на 100 миллионов долларов после разрыва партнерства с "Беларуськалием". После пребывания в СИЗО КГБ и под домашним арестом его экстрадировали в РФ, где впоследствии все обвинения были сняты.

Последние годы Баумгертнер жил на Кипре, ведя непубличный образ жизни и занимаясь логистическим бизнесом. Его смерть закрывает очередную главу в истории одного из самых громких корпоративных конфликтов постсоветского пространства. Сейчас родственники бизнесмена уже уведомлены о результатах экспертизы, а правоохранители ждут выводов токсикологического анализа, чтобы поставить точку в деле.

