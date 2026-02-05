На Кипре идентифицировали тело российского бизнесмена Баумгертнера – бывшего главу "Уралкалия", которого нашли на пляже

$43.190.22
4 февраля, 21:10 • 7062 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 14354 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 12885 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
4 февраля, 18:32 • 13404 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
4 февраля, 16:19 • 15292 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
4 февраля, 15:42 • 16025 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
4 февраля, 15:39 • 13789 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
4 февраля, 15:02 • 13174 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 19638 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 26493 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
Популярные новости
Старт предвыборной кампании: формально – нет, фактически – да – социологи опубликовали результаты опроса4 февраля, 18:34 • 4196 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 3284 просмотра
У российских военных начались проблемы со Starlink - СМИ4 февраля, 21:02 • 7518 просмотра
Советник Макрона провел тайные переговоры в Москве об участии Европы в мирном процессе4 февраля, 21:26 • 3876 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок23:05 • 4738 просмотра
публикации
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 34586 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 65140 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 65744 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 104851 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 112143 просмотра
УНН Lite
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок23:05 • 4890 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 3326 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo4 февраля, 18:16 • 5840 просмотра
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерейPhoto4 февраля, 17:19 • 10451 просмотра
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадрыPhoto4 февраля, 16:32 • 8730 просмотра
На Кипре идентифицировали тело российского бизнесмена Баумгертнера – бывшего главу "Уралкалия", которого нашли на пляже

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Власти Кипра подтвердили, что тело, найденное в прошлом месяце на побережье, принадлежит российскому бизнесмену Владиславу Баумгертнеру. Его останки обнаружили через неделю после исчезновения в Лимасоле 7 января.

На Кипре идентифицировали тело российского бизнесмена Баумгертнера – бывшего главу "Уралкалия", которого нашли на пляже

Власти Кипра официально подтвердили, что тело, найденное в прошлом месяце на побережье, принадлежит российскому бизнесмену Владиславу Баумгертнеру. Бывший топ-менеджер, который в 2013 году оказался в центре международного скандала из-за ареста в Беларуси, пропал без вести в Лимасоле 7 января, а его останки были обнаружены лишь через неделю. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Тело Баумгертнера нашли в полуразрушенном состоянии на пляже Авдиму, расположенном на территории суверенной британской военной базы. Из-за сильного разложения тканей полиции пришлось привлечь независимого эксперта из-за границы и провести анализ ДНК, результаты которого окончательно подтвердили личность 53-летнего бизнесмена. Британская полиция баз (SBA) продолжает расследование, чтобы установить, была ли смерть результатом несчастного случая во время скалолазания, или имеет криминальный характер.

Убийство семьи Райнер: обнародованы новые детали трагедии17.12.25, 15:24 • 3940 просмотров

По версии следствия, в день исчезновения Баумгертнер поехал на такси в прибрежный район Писсури, где намеревался пройти сложный скальный маршрут. Однако ситуацию осложняет тот факт, что почти одновременно с исчезновением бизнесмена в посольстве РФ на Кипре при загадочных обстоятельствах погиб российский дипломат Алексей Панов. Посольство назвало смерть сотрудника самоубийством и отказалось предоставить доступ местной полиции к месту происшествия, что породило волну слухов о возможной связи между двумя инцидентами.

От громкого ареста в Минске до тихой жизни на острове

Владислав Баумгертнер стал известен на весь мир в 2013 году, когда его, как генерального директора "Уралкалия", задержали в аэропорту Минска после встречи с премьер-министром Беларуси. Тогда белорусские власти обвинили его в нанесении ущерба экономике страны на 100 миллионов долларов после разрыва партнерства с "Беларуськалием". После пребывания в СИЗО КГБ и под домашним арестом его экстрадировали в РФ, где впоследствии все обвинения были сняты.

Райана Раута, покушавшегося на Трампа, приговорили к пожизненному заключению04.02.26, 21:24 • 2596 просмотров

Последние годы Баумгертнер жил на Кипре, ведя непубличный образ жизни и занимаясь логистическим бизнесом. Его смерть закрывает очередную главу в истории одного из самых громких корпоративных конфликтов постсоветского пространства. Сейчас родственники бизнесмена уже уведомлены о результатах экспертизы, а правоохранители ждут выводов токсикологического анализа, чтобы поставить точку в деле.

Убит сын бывшего правителя Ливии Муаммара Каддафи - СМИ03.02.26, 22:37 • 5482 просмотра

Степан Гафтко

