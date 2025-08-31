На Херсонщині внаслідок масованого обстрілу загинув чоловік, завдано численних пошкоджень
Київ • УНН
Внаслідок масованого обстрілу Херсонщини загинув 74-річний чоловік, ще вісім людей отримали поранення, серед них троє правоохоронців. Пошкоджено приватні будинки, гараж та автомобілі.
російська армія масовано обстріляла Херсонську область. Внаслідок цього одна людина загинула, вісім зазнали поранень, серед них троє правоохоронців, пише УНН з посиланням на Національну поліцію.
Деталі
Внаслідок обстрілів пошкоджено численні об’єкти: приватні будинки, гаражне приміщення, автомобілі. Вдень окупанти обстріляли з артилерії паркову зону в Центральному районі Херсона. Внаслідок атаки загинув 74-річний чоловік, який перебував на вулиці
Вранці у Дудчанах російські загарбники атакували FPV-дроном будинок місцевого жителя. Постраждав 61-річний власник оселі.
У Наддніпрянському внаслідок атаки ударного безпілотника постраждали троє поліцейських.
Доповнення
російські війська 33 рази обстріляли Донецьку область, спричинивши загибель двох людей та поранення. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру у кількох населених пунктах.
Армія рф здійснила 100 обстрілів 36 населених пунктів Сумщини, поранено одну людину. На Чернігівщині зафіксовано 57 обстрілів 24 населених пунктів, пошкоджено фермерське господарство та адмінбудівлю.