На Херсонщині внаслідок масованого обстрілу загинув чоловік, завдано численних пошкоджень

Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 19598 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 49728 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 73572 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 89296 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 105743 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 251997 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 110416 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 85017 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 99064 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 319807 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Публікації
Ексклюзиви
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 14034 перегляди
Бразилія скликає саміт БРІКС через "торгові загрози" з боку США31 серпня, 01:43 • 7724 перегляди
Херсонщина отримала мільйонні генератори від США для опалення та лікарень31 серпня, 02:01 • 10312 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 12649 перегляди
Армія рф втратили 810 військових та 27 артсистем: втрати ворога за добу - Генштаб 31 серпня, 04:31 • 4478 перегляди
2 вересня очікуються магнітні бурі через викид плазми на Сонці31 серпня, 04:55 • 10732 перегляди
На території аеродрому в окупованому Сімферополі загарбники втратили два вертольотиVideo10:07 • 6068 перегляди
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 95611 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 224990 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 227455 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 319809 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 268599 перегляди
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Нарендра Моді
Реджеп Тайїп Ердоган
Україна
Державний кордон України
Донецька область
Запоріжжя
Запорізька область
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 106920 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 239737 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 263106 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 260267 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 240327 перегляди
Фейкові новини
Мі-8
Мі-24
Qods Mohajer-6
Шахед-136

На Херсонщині внаслідок масованого обстрілу загинув чоловік, завдано численних пошкоджень

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Внаслідок масованого обстрілу Херсонщини загинув 74-річний чоловік, ще вісім людей отримали поранення, серед них троє правоохоронців. Пошкоджено приватні будинки, гараж та автомобілі.

На Херсонщині внаслідок масованого обстрілу загинув чоловік, завдано численних пошкоджень

російська армія масовано обстріляла Херсонську область. Внаслідок цього одна людина загинула, вісім зазнали поранень, серед них троє правоохоронців, пише УНН з посиланням на Національну поліцію.

Деталі

Внаслідок обстрілів пошкоджено численні об’єкти: приватні будинки, гаражне приміщення, автомобілі. Вдень окупанти обстріляли з артилерії паркову зону в Центральному районі Херсона. Внаслідок атаки загинув 74-річний чоловік, який перебував на вулиці

- повідомили в поліції.

Вранці у Дудчанах російські загарбники атакували FPV-дроном будинок місцевого жителя. Постраждав 61-річний власник оселі.

У Наддніпрянському внаслідок атаки ударного безпілотника постраждали троє поліцейських.

Доповнення

російські війська 33 рази обстріляли Донецьку область, спричинивши загибель двох людей та поранення. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру у кількох населених пунктах.

Армія рф здійснила 100 обстрілів 36 населених пунктів Сумщини, поранено одну людину. На Чернігівщині зафіксовано 57 обстрілів 24 населених пунктів, пошкоджено фермерське господарство та адмінбудівлю.

Павло Зінченко

СуспільствоВійна в Україні
Національна поліція України
Донецька область
Сумська область
Чернігівська область
Херсонська область
Херсон